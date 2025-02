Dino intima governo a explicar se emendas Pix para eventos cumprem regras

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), intimou o governo federal nesta quinta-feira (20) a explicar se "emendas Pix" destinadas para eventos, beneficiados ou não pelo Perse (Programa Emergencial da Retomada do Setor de Eventos), seguiram as regras de transparência.

O que aconteceu

A intimação sobre a execução das emendas vale para os ministérios da Fazenda, Turismo e Relações Institucionais. "Para que seja aferido se os critérios de transparência e rastreabilidade estão sendo observados nos casos de emendas destinadas a eventos, beneficiados ou não pela Lei nº. 14.148/2021 [Perse]", disse o ministro, na decisão.

Ministérios devem informar a existência de contas específicas para recebimentos de emendas, decidiu Dino. Segundo o magistrado, as pastas precisam explicar se é possível a rastreabilidade desde a destinação da emenda até o pagamento dos beneficiários finais e se o evento se insere no Perse.

Estados e municípios também foram intimados para regularizarem, em até 30 dias, as contas específicas referentes às emendas parlamentares do Ministério da Saúde. Os intimados são: Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde, Fórum Nacional de Governadores, Confederação Nacional de Municípios e Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos.

Ministério da Saúde deve responder quais são as medidas adotadas para cumprir o pagamento de emendas. "Ademais, a execução de emendas em saúde deve ser expressamente referida na Programação Anual de Saúde e na prestação de contas por meio do Relatório Anual de Gestão.", afirmou Dino.

Emendas 'ressuscitadas'

Nesta quarta-feira (19), o Senado aprovou um projeto de lei que permite "ressuscitar" R$ 4,6 bilhões em emendas. As emendas de comissão, RP9, que ficaram conhecidas como orçamento secreto, e RP2, que são de controle do Executivo, foram liberadas. Elas tinham sido canceladas, deixando obras paralisadas.

Emendas podem ser ressuscitadas. Um levantamento da Consultoria do Orçamento do Senado indica que o montante de restos a pagar não processados de 2019 a 2024 corresponde a cerca de R$ 26 bilhões. Os valores cancelados, que o projeto autoriza o pagamento, são de aproximadamente R$ 4,6 bilhões em emendas parlamentares não impositivas que estavam empenhadas, ou seja, que o governo não tem obrigação de pagar.

Documento obtido pelo UOL indica que o montante de restos a pagar são das emendas RP9, conhecidas como orçamento secreto. Pelo levantamento, estão pendentes de pagamento R$ 2 bilhões que correspondem ao período de 2019 a 2022. Também estão incluídos R$ 60 milhões em emendas de comissão e R$ 2,4 bilhões em emendas RP2, do Executivo.

Disputa entre Poderes

O STF bloqueou o pagamento de emendas parlamentares no ano passado. Dino suspendeu a execução de recursos, incluindo as emendas do orçamento secreto, até o Congresso aplique regras de transparência e rastreabilidade dos valores. Os parlamentares aprovaram um projeto de lei que ainda esconde os padrinhos das emendas de comissão, o que não foi aceito pelo magistrado.

Dino liberou emendas de comissão e de bancadas, mas impôs condições. A principal delas é que o total de despesas ordenadas pelos parlamentares precisará respeitar uma espécie de teto de gastos no decorrer dos anos. O ministro também liberou o empenho de R$ 370 milhões das emendas de comissões para que o governo cumpra o piso constitucional de gastos com a área, desde que as indicações sejam retificadas com nos colegiados.

A cúpula do Congresso terá uma reunião com Dino em 27 de fevereiro para resolver o impasse das emendas. O ministro quer saber o que o governo e o Congresso planejaram fazer para garantir que a liberação de emendas em 2025 siga os critérios do STF. Ao todo, foram listadas 15 perguntas para serem respondidas pelas autoridades no dia do encontro. A medida tem como objetivo organizar o andamento dos processos que discutem a liberação de emendas parlamentares no STF. Nos últimos dias, Alcolumbre se reuniu com ministros do STF, incluindo Dino, e tem estabelecido uma relação amistosa com eles.