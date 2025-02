Desodorante em creme promete controle de odor e suor por menos de R$ 20

O desodorante em creme Rexona Clinical é um dos mais vendidos dessa categoria, com mais de 10 mil compras só no mês passado na Amazon. O Guia de Compras UOL encontrou o produto em oferta por menos de R$ 20, com 9% de desconto.

Nós já explicamos aqui as diferenças entre desodorante em aerossol, cristal e creme. Este último é, em geral, melhor em hidratação e menos irritante para peles sensíveis. Mas será que essa opção da Rexona vale mesmo a pena? Veja a seguir as principais características do produto e opiniões de consumidores.

O que a Rexona diz sobre esse desodorante?

Controla o odor e o suor;

Tem tecnologia que evita manchar as roupas e fragrância duradoura;

Conforme o fabricante, oferece três vezes mais proteção do que um antitranspirante básico;

A marca indica o uso preferencialmente à noite, antes de dormir, e reaplicar pela manhã -- porque durante o sono a produção de suor diminui e o produto penetra mais facilmente na pele;

Ainda segundo o fabricante, aplicar durante o dia não é errado, e apenas limita a sua ação.

O que diz quem o comprou?

São mais de 4.200 avaliações desse desodorante na Amazon, com nota média de 4, 8 (sendo cinco a máxima).

O desodorante Rexona Clinical superou todas as minhas expectativas. Ele realmente entrega o que promete: proteção máxima contra o suor e odores, mesmo nos dias mais quentes ou em situações de alta intensidade.

Gustavo Alves

Cheiro agradável, toque seco e não deixa transpirar. Amei.

Débora França

Só uso esse desodorante há anos. Não escurece as axilas, protege contra o odor e não fica melando. Essa versão nova então ficou bem melhor, economiza na hora de girar e parece que está com uma proteção bem maior usando bem menos quantidade.

Marina

Pontos de atenção

Por outro lado, nem todos os consumidores tiveram uma experiência positiva com o produto. As principais reclamações são sobre as manchas que deixa nas roupas. Outros ainda dizem que não cumpre com a promessa de controlar o suor.

Muito cheiroso, segura bem o suor, não precisa ficar reaplicando, só tem que toma cuidado na hora de aplicar para não ficar com a roupa manchada.

Felipe Cardias

Essa nova fórmula da Rexona Clinical é decepcionante. Para quem tem suor excessivo ele não funciona. É horrível. As axilas ficam molhadas e pegajosas.

Isaac Nogueira

Ele tem ótima durabilidade, mas mancha todas as roupas de branco e não sai se não esfregar bem.

Mayara

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol ? Testamos o modelador de cachos da Philco e, nos nossos testes, conseguimos manter os cachos por três horas sem usar spray fixador e por oito horas com spray. E ai, curtiu? Link na bio. ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.