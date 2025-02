Desmatamento na Colômbia aumentou 35% em 2024, diz ministra

Por Oliver Griffin

BOGOTÁ (Reuters) - O desmatamento na Colômbia em 2024 aumentou 35% em relação ao ano anterior, para 1.070 quilômetros quadrados, disse a ministra do Meio Ambiente, Susana Muhamad, nesta quinta-feira.

Em 2023, o desmatamento na Colômbia caiu para pouco mais de 792 quilômetros quadrados -- mínima de 23 anos -- em comparação com cerca de 1.235 quilômetros quadrados em 2022.

A Colômbia, anfitriã da cúpula da ONU sobre biodiversidade COP16 do ano passado, é um dos países com maior biodiversidade do mundo. Lar de milhares de espécies de plantas e animais, o país perde grandes extensões de floresta para o desmatamento a cada ano.

Na semana passada, Muhamad -- que em breve deixará o governo após sua renúncia no início deste mês -- disse que cerca de US$70 milhões em financiamento ambiental da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) foram congelados na Colômbia depois que o presidente Donald Trump decidiu esvaziar a organização.

A maior parte do impacto será sentida na Amazônia do país, segundo a ministra.