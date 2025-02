Desmatamento cresceu na Colômbia em 2024, após registrar mínimos históricos

O desmatamento aumentou na Colômbia em 2024, após ter caído a mínimos históricos em 2023, informou, nesta quinta-feira (20), o governo, que defendeu seus esforços ambientalistas ao assegurar que se tratou do segundo ano com menor registro de perda de vegetação.

No ano passado, o país perdeu 107 mil hectares de mata, uma área um pouco maior que a de Hong Kong, o que representou um aumento de 35% em relação aos dados do ano anterior (79.256), segundo a ministra do Ambiente, Susana Muhamad.

"Esse aumento obviamente não é uma boa notícia, mas é preciso colocá-lo em perspectiva histórica porque se constitui na segunda menor cifra de desmatamento", disse, durante uma apresentação.

Muhamad assegurou que na Colômbia há cinco pontos estratégicos nos quais o desmatamento "disparou" e explicam o aumento.

Entre eles estão os parques nacionais de La Macarena e Tinigua, no sul do país.

Apesar de ali atuar uma facção das dissidências das extintas guerrilhas das Farc que está em negociações de paz com o governo, a ministra assegurou que os rebeldes impedem a chegada do Estado.

"Apesar de estar na mesa de negociações de paz (...), não pudemos entrar para trabalhar no território com as comunidades", denunciou.

Uma das principais razões para o desmatamento é a "concentração de terras", resultante de "grandes operações com grandes capitais" para se apoderar dos territórios, acrescentou.

O Ministério do Ambiente evidenciou que a destruição da floresta abre espaço para a entrada de monoculturas de folha de coca e palma de óleo.

Especialistas apontam que os dissidentes que não aderiram ao acordo de paz de 2016 impõem o ritmo do desmatamento para pressionar o governo na mesa de diálogo.

A Colômbia sediou, em 2024, a COP16 sobre a biodiversidade na cidade de Cali (sudoeste), que teve Muhamad como presidente.

A conferência será retomada em 25 de fevereiro, em Roma, em uma nova tentativa para destravar o conflito Norte-Sul sobre os fundos destinados a deter a destruição da natureza em cinco anos.

Na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, em 2021, a Colômbia se comprometeu a reduzir a zero o desmatamento até 2030.

