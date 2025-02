Dependência do México ao gás natural dos EUA deve crescer em meio a tensões, aponta Fitch

A dependência do México em relação ao gás canalizado dos EUA continuará a crescer, impulsionada pelo aumento da demanda, pela restrição da produção doméstica e pela expansão da infraestrutura de gasodutos, afirma a Fitch Ratings. As importações de gás americanas são uma fonte de energia confiável e econômica para o México, mas expõe o país à volatilidade da taxa de câmbio e a interrupções no fornecimento em meio às crescentes incertezas sobre as relações comerciais bilaterais, acrescenta a agência de análise de risco.

A Fitch espera que a participação de mercado do gás canalizado dos EUA no México aumente nos próximos anos, uma vez que os novos projetos de infraestrutura permitem mais importações, atendendo à crescente demanda decorrente de acréscimos na capacidade de geração de energia e de novos projetos de GNL.

O gás natural é responsável por mais de 60% da geração de eletricidade no México, e mais de 70% do consumo de gás natural no país é importado dos EUA. A Petroleos Mexicanos (Pemex) - que tem rating B+, com perspectiva estável, é a produtora estatal responsável por 95% da produção nacional de gás. A companhia tem, continuamente, descumprido as metas e visto sua produção diminuir desde 2010.