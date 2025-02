Departamento de Estado dos EUA revisa página da China para focar em comércio e restrições empresariais

Por Laurie Chen

PEQUIM (Reuters) - O Departamento de Estado dos Estados Unidos alterou as referências à China em seu site, enfatizando o déficit comercial em uma seção ampliada sobre os laços econômicos, ao mesmo tempo em que deixou de falar sobre o trabalho com aliados e a assistência à China em questões culturais e ambientais.

As alterações de 13 de fevereiro destacam o foco do novo governo no comércio e em outras prioridades após a remoção, na semana passada, de uma frase do informativo do departamento sobre Taiwan, sobre não apoiar a independência da ilha, o que irritou Pequim.

A economia da China é "um dos climas de investimento mais restritivos do mundo", diz a seção ampliada sobre laços econômicos que destaca o déficit comercial entre os EUA e a China e as preocupações das empresas norte-americanas sobre os desafios de operar na China.

"A China também se envolve em práticas comerciais injustas, incluindo o uso de trabalho forçado e subsídios estatais maciços, colocando as empresas norte-americanas em desvantagem e tornando-as cúmplices dos abusos dos direitos humanos na China", diz a página.

A embaixada dos EUA em Pequim não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Em resposta a uma consulta sobre as mudanças, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China descreveu-as como "distorção de fatos e difamação da política externa da China, além de aumentar a chamada competição estratégica entre a China e os EUA".

Guo Jiakun, o porta-voz, acrescentou: "A China está fortemente insatisfeita com isso."

As mudanças ocorrem depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, impôs uma tarifa adicional de 10% sobre todas as importações da China, dizendo que o país não conseguiu deter o tráfico de fentanil. Ele planeja outras tarifas recíprocas sobre todas as nações que limitam o acesso dos EUA a seus mercados.

O Departamento de Estado também retirou o nome "República Popular da China" de seu informativo sobre o país, optando por "China".

O site também apresenta uma nova linguagem sobre o combate à atividade cibernética chinesa contra órgãos do governo dos EUA e redes de infraestrutura crítica, bem como esforços para obter tecnologia de ponta dos EUA para fins militares.

Ele enfatiza a necessidade de reconstruir a base industrial dos EUA e reforçar sua liderança em inteligência artificial.

Uma seção ampliada sobre o papel da China em órgãos internacionais acusa o Partido Comunista Chinês de tentar "manipular e subverter" órgãos como as Nações Unidas.

O site pula a menção anterior de "(trabalhar) estreitamente com nossos aliados e parceiros para defender nossos interesses e valores", dizendo, em vez disso, que Washington "seguirá os princípios de reciprocidade e justiça" nos laços com a China.

Também foi retirada uma seção sobre a assistência dos EUA à China que listava programas de preservação da cultura tibetana, proteção ambiental, direitos humanos e combate ao tráfico de medicamentos.

As mudanças ocorrem no momento em que Trump embarca em um programa maciço para remodelar o governo dos EUA, tentando desmantelar a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) e suspendendo a assistência estrangeira.

(Reportagem adicional de Eduardo Baptista)