'Dama do crime' do PCC é presa na fronteira entre Brasil e Paraguai

Do UOL, em São Paulo

Uma criminosa conhecida como "Dama do Crime" do PCC foi presa na manhã desta quinta-feira (20) em Ponta Porã (MS), na divisa entre o Brasil e a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero.

O que aconteceu

Criminosa liderava rede do tráfico entre Paraguai e Baixada Santista, segundo a polícia. Simone Souza Simões, 43, era procurada pelas forças de segurança de São Paulo por suspeita de distribuir entorpecentes entre os dois países vizinhos. Segundo as autoridades, a criminosa fugiu de São Paulo, onde havia um mandado de prisão expedido contra ela, para montar uma operação para o PCC em Ponta Porã.

"Dama do Crime" foi presa na saída de um centro de estética. A força-tarefa montada para capturá-la foi coordenada pela PM do Mato Grosso do Sul. O UOL não localizou os advogados responsáveis pela defesa de Simone.

Simone Souza Simões, a "Dama do Crime", foi presa na fronteira entre o Brasil e o Paraguai Imagem: Obtida pelo UOL

Ela responde a processos por organização criminosa e lavagem de dinheiro. A "Dama do Crime" tem mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal de São Vicente.

Simone já havia sido presa cinco anos atrás, antes de fugir e passar a ser considerada foragida da Justiça. Em 2020, ela vivia em um condomínio de luxo e chefiava o tráfico na Baixada Santista. Investigadores chegaram a apreender R$ 40 mil em dinheiro, joias, celulares, carros de luxo e até uma barra de ouro em imóveis em Santos, São Vicente e Praia Grande. Os bens foram atribuídos à criminosa, segundo a polícia.

Marido dela foi preso por ter invadido uma delegacia em Cubatão e atirado em policiais em 2006. Jonas dos Santos Júnior, o "Pixote" participou de uma série de atentados praticados pelo PCC contra as forças de segurança na época. Em 2010, ele foi condenado a mais de 40 anos de prisão pelo episódio.