Crise Ucrânia-EUA: tensões globais e futuro da Europa em jogo

Tensões EUA-Ucrânia: O relacionamento entre os presidentes Donald Trump e Volodimir Zelensky azedava em meio a acusações e propostas controversas. Trump estaria "muito frustrado" com Zelensky por este não aceitar as oportunidades de paz oferecidas pelos EUA. Enquanto isso, o governo Trump exige que a Ucrânia ceda metade de suas riquezas minerais aos EUA em troca de apoio. A crise se agrava com a recusa dos EUA em co-patrocinar uma resolução da ONU que marca os três anos da invasão russa, demonstrando um afastamento de um aliado ocidental importante. A situação levanta questões sobre o futuro do apoio americano à Ucrânia e a busca por uma solução pacífica no conflito (leia mais). Ainda nesta quinta-feira, Zelensky se reuniu com o enviado dos EUA Keith Kellogg em Kiev. Após o encontro, definido por Zelensky como uma "reunião produtiva", o ucraniano afirmou que país está pronto para acordo com os EUA.

Europa em alerta: Diante da postura de Trump em relação à Ucrânia, líderes europeus buscam alternativas para garantir a segurança no continente. Emmanuel Macron e Keir Starmer devem se encontrar com Trump em Washington para discutir um plano franco-britânico de criação de uma força militar europeia para assegurar a Ucrânia em caso de cessar-fogo. A proposta enfrenta desafios, como a relutância da Polônia em participar e a necessidade de aumentar os gastos militares dos países europeus. Macron defendeu que a Europa deve aumentar seu "esforço de guerra" e rever suas escolhas orçamentárias.

Guerra em Gaza: Em meio a um cessar-fogo frágil, o Hamas entregou os corpos de quatro reféns israelenses, incluindo Shiri Bibas e seus dois filhos. Israel iniciou o processo de identificação dos corpos, enquanto as famílias das vítimas lamentam a perda e questionam o governo israelense. Líderes árabes se reunirão na Arábia Saudita para discutir o futuro de Gaza, buscando alternativas ao plano de Trump de "limpeza étnica" e reassentamento dos palestinos. A destruição em Gaza é descrita como "estarrecedora" pela chefe da agência de migração da ONU, Amy Pope, que visitou o local e testemunhou o sofrimento das famílias desabrigadas.

Saúde do papa Francisco: A internação do papa Francisco, devido a uma pneumonia e infecção respiratória complexa, gera especulações sobre seu estado de saúde e o próximo conclave. Apesar dos boletins médicos do Vaticano indicarem uma melhora gradual, a situação alimenta teorias da conspiração e discussões sobre seu possível sucessor. Críticos conservadores do papa questionam a legitimidade de sua eleição em 2013. O debate sobre a saúde do papa e o futuro da Igreja Católica se intensifica, com discussões em diversos setores da sociedade italiana.

Trump e os limites judiciais: Especialistas ouvidos pelo jornal The Washington Post afirmam que Trump se aproxima da linha vermelha ao desafiar abertamente as decisões judiciais. O governo Trump encontrou maneiras de informar aos tribunais que ainda tem autoridade para agir, mesmo diante de ordens judiciais que bloqueiam certas iniciativas. Ações como a suspensão de ajuda externa, mesmo após ordem judicial contrária, são vistas como "quase um desafio total" a um juiz federal. A situação levanta preocupações sobre a separação de poderes e o respeito às instituições democráticas.