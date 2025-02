Corinthians e UCV da Venezuela empatam (1-1) na ida da 2ª fase da Libertadores

O Corinthians só conseguiu empatar em Caracas por 1 a 1 com a estreante Universidad Central da Venezuela, nesta quarta-feira (19), pelo jogo de ida da segunda fase preliminar da Copa Libertadores da América-2025.

Campeão continental em 2012, o Timão abriu o placar aos 36 minutos, com um chute do peruano André Carrillo, mas seu companheiro João Pedro Tchoca empatou com um gol contra no segundo tempo (74'), numa bola rebatida na pequena área por Hugo Souza, após uma forte cabeçada do colombiano Juan Camilo Zapata.

O jogo de volta deste confronto da segunda fase do torneio continental será disputado na próxima quarta-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Se avançar para a terceira rodada, a última antes da fase de grupos, o Corinthians enfrentará um time equatoriano.

O Barcelona venceu por 1 a 0 como visitante o El Nacional nos 2.850 metros de Quito e na próxima semana jogará a partida de volta em Guayaquil.

--- Ficha técnica:

Copa Libertadores 2025 - Segunda Fase - Jogo de ida

Local: Estádio Olímpico de la UCV (Caracas)

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Gols:

Universidad Central: João Pedro (74', contra)

Corinthians: André Carrillo (36')

Cartões amarelos:

Universidad Central: Ortiz (19'), Granko (30')

Escalações:

Universidad Central: Miguel Silva - Kendrys Silva, Adrián Martínez, Alfonso Simarra Valdez, Yohan Cumana (Daniel Carrillo, 66') - Francisco Sole, Alexander González, Samuel Sosa (Yeiber Murillo, 66'), Juan Cuesta (César Magallán, 80'), Alexander Granko (Camilo Zapata 46') - Charlis Ortiz (Daniel De Sousa, 90'). Técnico: Daniel Sasso.

Corinthians: Hugo Souza - Matheus Franca, André Ramalho, João Pedro, Hugo - Raniele (Bidon, 19'), José Martínez, André Carrillo (Alex Santana, 72') - Rodrigo Garro (Igor Coronado, 82'), Memphis Depay (Talles Magno, 72'), Yuri Alberto (Angel Romero, 82'). Técnico: Ramón Díaz.

bds/jt/ma/aam

© Agence France-Presse