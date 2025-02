É simples para mim, ou outros profissionais da área, avaliar a qualidade de um carro usado. No entanto, corro o risco de confiar demais na minha habilidade e deixar passar algo que comprometa uma avaliação. Por isso, sigo rigorosamente o método que desenvolvi quando iniciei minha carreira como Caçador de Carros.

Uma das etapas desse processo é analisar minuciosamente os anúncios dos classificados, que podem revelar imediatamente se vale a pena seguir com as avaliações presenciais. Infelizmente inúmeros carros anunciados são de golpistas, mas é possível identificar tomando alguns cuidados.

Na coluna dessa semana, vou compartilhar essas dicas sobre como identificar anúncios suspeitos, para poupar seu tempo e evitar que caia em uma cilada.

Preço

Muitos clientes já me pediram para avaliar carros que pareciam ser negócios imperdíveis. No entanto, bastava um olhar mais crítico com o preço para perceber que algo estava errado. A lógica é simples: você venderia seu carro por um valor muito abaixo do mercado?

Não é difícil precificar um carro usado, basta consultar tabelas de referência, como a Fipe e a KBB, além de comparar com outros anúncios de carros como o seu. Tendo essas informações, não tem como fugir muito de valores próximos. Sendo assim, anúncios com preços muito baixos são suspeitos.

Podem indicar problemas como histórico de leilão, sinistro, documentação irregular ou defeitos mecânicos graves. Nos piores casos, são criminosos querendo aplicar um golpe rápido, por isso colocam preço baixo para atrair vários interessados. Depois, tentam convencer que paguem um sinal para garantir a compra do carro antes de desaparecerem.

Outra situação curiosa envolve anúncios de carros novos com preços muito abaixo dos praticados pelas concessionárias. Quem não gostaria de comprar um zero-km pelo preço de um usado? Mas isso simplesmente não existe! Em alguns casos, os vendedores alegam trabalhar dentro das fábricas e, por isso, oferecer descontos. No entanto, pedem que o comprador pague antes de ver o veículo. Você arriscaria seu dinheiro dessa forma?

Fotos

As fotos revelam muito. É preciso observar se aparecem todos os ângulos do carro, para comparar possíveis diferenças de tonalidades entre as peças, além do alinhamento das mesmas.

Também recomendo que faça um comparativo com outros carros iguais, em ano e versão, para ter certeza que não passou por alterações.

Já os golpistas são econômicos nas fotos, publicam apenas algumas, geralmente de carros em ambiente de lojas ou concessionárias, que passam credibilidade para interessados. Só que as placas são editadas digitalmente, algo que uma loja jamais faria, pois utilizam tampas personalizados com o nome da empresa.

Garantia

Pela legislação brasileira, lojas e concessionárias são obrigadas a conceder garantia de 90 dias para carros usados. Qualquer coisa além disso é um diferencial oferecido voluntariamente pela empresa, como forma de atestar a qualidade do veículo.

Suspeite de falsas promessas de garantias longas em carros baratos ou antigos. Já vi isso algumas vezes, como por exemplo, garantia de seis meses em uma Ford Pampa de R$ 5 mil.

Descrição

Verifique as informações contidas no anúncio. Expressões como "único dono" e "todas as revisões feitas em concessionária" são comuns, mas nem sempre verdadeiras. Em alguns casos, essas afirmações são reais, mas na maioria das vezes são usadas para destacar o anúncio.

Pergunte para o anunciante antes e peça para confirmar essas informações. Depois que estiver avaliando o carro, consulte o documento do carro e os carimbos de revisão no Manual do Proprietário.

Embora esse tipo de golpe não seja tão grave quanto o de desaparecer com o dinheiro do comprador, ainda assim é uma forma de enganar.

Contato

Um vendedor sério deve estar disponível para atender ligações ou responder mensagens. Claro que isso não precisa acontecer 24 horas por dia, mas dias sem resposta são um sinal de alerta.

Muitas vezes o telefone anunciado não existe ou só cai na caixa postal, forçando a comunicação por e-mail. Isso é um indício de que o negócio pode não ser confiável.

Sinal

Por fim, um golpe bastante comum e que causa grandes prejuízos é o pedido de sinal. Tenho certeza de que você conhece alguém que depositou um valor para comprar um carro e nunca mais conseguiu falar com o vendedor.

Pedir um adiantamento é uma prática comum, tanto na venda de carros novos quanto usados, mas jamais faça isso. Você pode discordar de outras opiniões minhas, mas aceite este conselho. Já ouvi diversos casos de pessoas que depositaram um sinal a milhares de quilômetros de distância, sem sequer ver o carro ou o vendedor pessoalmente. A menos que esteja lidando com uma empresa ou alguém de confiança, evite essa prática.