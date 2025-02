Cid diz à PF que, se fosse designado, trataria Lula como tratou Bolsonaro

Em depoimento à PF para explicar o comportamento dos militares que apoiavam a tentativa de golpe para manter Jair Bolsonaro no poder, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente, Mauro Cid, disse que os oficiais não tomariam nenhuma atitude se não houvesse ordens de seus superiores. Para exemplificar a postura, chegou a afirmar que, se fosse designado para ser ajudante de ordens de Lula, trataria o petista como tratava Bolsonaro.

O que aconteceu

Cid falou sobre hierarquia militar ao depor para os investigadores no âmbito de sua colaboração premiada. Em seu relato, ele também deu um pouco de sua opinião sobre colegas da caserna com os quais trocava mensagens, algumas delas agressivas e pedindo até ruptura institucional. Na visão de Cid, muitas dessas conversas se limitavam a desabafos de Whatsapp que não iriam se concretizar pois não havia uma ordem superior.

Ao falar da importância dessa hierarquia, Cid explicou que sua geração de militares é diferente da geração de 1964. Delator relembrou o ano do golpe militar para explicar que sua geração se afastou da política e que, se não houver ordem de um general, nenhum militar vai tomar uma iniciativa de apoiar um movimento golpista por conta própria.

Se um general não der ordem, o cara pode estar querendo mas não vai fazer, e digo mais, vai prestar continência para o Lula? Vai. Vai tratar o Lula igual tratou o presidente? Vai, porque é nosso (...)Se eu fosse designado para ser ajudante de ordens do Lula eu ia tratar o Lula igual eu tratei o presidente, porque é nosso, por mais que eu não gostasse, poderia estar me corroendo por dentro, mas vou fazer. Trecho do depoimento de Mauro Cid à PF em sua delação premiada

Governo Lula não tem ajudante de ordens. Ao justificar a falta de nomeação de militares da ativa para o cargo, o petista afirmou ter "perdido a confiança" em parte das Forças Armadas após o ataque aos prédios públicos de Brasília, no 8 de Janeiro.

Denúncia da PGR e inquérito da PF citam falta de apoio do Comando do Exército ao golpe. Acusação contra Bolsonaro apresentada ao STF vai na linha indicada por Cid e aponta que falta de apoio do Comando do Exército foi crucial para plano golpista não prosperar.