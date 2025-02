Creme Cicaplast tem alta hidratação e deu até um glow a mais na pele

O Cicaplast Baume B5+, da La Roche-Posay, já virou o queridinho de quem quer hidratação. O produto atua no restabelecimento rápido da barreira cutânea e, segundo a marca, possui um cuidado multirreparador e calmante para o corpo, rosto e lábios. E para ver se cumpre tudo o que promete, resolvi testar o produto, já que tenho a pele bem seca e preciso de alta hidratação.

A fórmula me chamou a atenção, pois contém tribioma (complexo probiótico), madecassoside (ativo derivado da centelha asiática, conhecido por ser calmante e cicatrizante) e vitamina B5 (que possui propriedades hidratantes e regeneradoras), além de zinco e manganês, elementos que atuam para a recuperação da pele e ajudam a equilibrar e fortalecer, acelerando o processo de regeneração.

O que eu gostei

Rendimento. Apenas algumas gotas são suficientes e conseguem hidratar de maneira eficaz. A absorção é rápida, e, no meu caso, não deixou a pele pesada ou oleosa.

Preço e opções de tamanho. São dois tamanhos disponíveis: de 20 ml, que custa R$ 40, e de 40 ml, que sai por cerca de R$ 70. Podem durar meses, dependendo do seu uso, e pelo que oferecem, o valor compensa.

Ajuda no ressecamento. Tenho a pele bastante seca e moro em uma região com umidade muito baixa. Meus lábios chegam até a sangrar, e o Cicaplast se tornou meu grande aliado no combate ao ressecamento.

Cicaplast Baume B5 Plus Imagem: Jéssica Nascimento

Ponto de atenção

Densidade. O Cicaplast Baume B5+ é bem denso e grosso. Apesar da fácil absorção, ele pode acabar "pesando na pele", e o sensorial pode desagradar, principalmente no rosto.

O que mudou para mim

Pele após o uso do Cicaplast Baume B5 Plus, da La Roche-Posay Imagem: Jéssica Nascimento

Se tem um hidratante que merece toda a sua fama, é o Cicaplast Baume B5 Plus. Quando a pele precisa de um SOS, passo bastante produto no rosto à noite, como se fosse uma máscara facial noturna, e acordo com a pele iluminada e com um glow diferenciado.

Sempre gosto de deixar um frasco pequeno na minha nécessaire, por exemplo, para aplicar antes da maquiagem, como um primer. Como uso base e corretivo matte, que pode causar ressecamento na pele, o Cicaplast acaba oferecendo uma hidratação extra—arrisco a dizer que até ajuda a segurar mais a maquiagem.

Para quem vale a pena?

Peles sensíveis: ideal para pessoas com pele sensível ou que reagem facilmente a agressões externas, como mudanças climáticas ou produtos fortes.

Pós-procedimentos: recomendado para uso após procedimentos como peeling, laser ou microagulhamento, além de tatuagens, auxiliando na recuperação da pele.

Pele com cicatrizes e marcas: acelera a regeneração da pele e reduz a aparência de cicatrizes e marcas de acne ou lesões.

