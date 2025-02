Chefe de comércio da UE diz que EUA demonstram disposição de trabalhar para evitar sofrimento causado por tarifas

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - O chefe de comércio da União Europeia, Maros Sefcovic, disse nesta quinta-feira que sua principal prioridade nas negociações comerciais com o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é evitar um período de dor econômica para ambos os lados devido às tarifas unilaterais dos EUA e às contramedidas da UE.

Sefcovic, falando a repórteres após uma reunião de quatro horas em Washington, na quarta-feira, com as principais autoridades comerciais de Trump, disse que a Europa está interessada em comprar mais gás natural liquefeito (GNL) dos EUA e que ele viu alguma disposição por parte dos EUA em reduzir mutuamente as tarifas.

"Nossa prioridade número um é (evitar) esse período de dor, sabe? Porque, geralmente, o que acontece é que temos medidas, temos contramedidas e, em seguida, muitas vezes, as mesmas pessoas têm que se sentar à mesma mesa e resolver o problema", disse Sefcovic.

Sefcovic disse que discutiu suas metas com o recém-confirmado secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, o principal assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, e o indicado para Representante Comercial dos EUA, Jamieson Greer, enquanto a UE trabalha para evitar as tarifas prometidas por Trump.

Os 27 membros da UE podem ser especialmente afetados pelo plano tarifário recíproco de Trump, anunciado na semana passada, que prevê o aumento das tarifas de importação dos EUA para igualar as tarifas cobradas por outros países.

A UE tem uma tarifa de 10% sobre carros de passeio, quatro vezes maior do que a tarifa de 2,5% dos EUA para carros de passeio, e as autoridades norte-americanas reclamaram dos impostos europeus sobre valor agregado de pelo menos 17,5%.

Sefcovic, citando os possíveis efeitos colaterais globais das tensões entre os EUA e a UE, disse que cabe aos dois lados chegar a uma solução positiva.

Ele disse que, embora as autoridades norte-americanas tenham se concentrado no comércio de mercadorias, onde os EUA têm um déficit, as empresas norte-americanas tiveram um "superávit bastante significativo" no setor de serviços, impulsionado principalmente pelas empresas de tecnologia dos EUA.

O equilíbrio entre os dois deixou um déficit de cerca de 50 bilhões de euros, o que representou apenas 3% do nível geral de comércio, disse ele.

"Portanto, não é algo que não possamos superar", acrescentou.

Sefcovic disse que a UE continua interessada em aumentar suas compras de GNL dos EUA uma vez que a Europa está eliminando gradualmente o uso da oferta russa, mas não deu detalhes.