Cenipa irá investigar voo que pediu emergência por nível de combustível.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) irá investigar o caso em que o piloto de um avião da Azul declarou "mayday fuel" (emergência devido ao baixo nível de combustível), e solicitou prioridade para pouso nesta quarta-feira (19) no Piauí.

O que aconteceu

O Cenipa informou que foi notificado ainda na quarta-feira sobre o caso, e que já obteve dados que serão utilizados na investigação.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informa que, na última quarta-feira (19), foi notificado sobre o evento envolvendo a aeronave de matrícula PR-YSF, no Aeroporto Internacional de Parnaíba Prefeito Dr. João Silva Filho, em Parnaíba (PI). Os dados relativos ao acontecimento já foram coletados pelos investigadores e a ocorrência será tratada conforme os preceitos do Anexo 19, que aborda os fundamentos do Safety Management System (SMS), traduzido no Brasil como Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI). Nota do Cenipa enviada ao UOL

O "Anexo 19", mencionado na nota, trata da gestão e dos fundamentos de segurança operacional. Segundo o Cenipa, o conceito de segurança de voo atualmente possui uma abordagem sistêmica e ampla, considerando todos os aspectos que envolvem a segurança na operação de uma aeronave, buscando a melhoria contínua dos níveis de segurança.

O Cenipa é um órgão ligado à Aeronáutica e é responsável pelo Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer). Ele é acionado nas investigações de acidentes e incidentes aeronáuticos em território brasileiro, e também atua auxiliando em investigações de casos envolvendo aeronaves da Embraer no exterior, como recentemente na queda de um Embraer 190 no Cazaquistão, em 25 de dezembro do ano passado, em um acidente que deixou 38 mortos.

As investigações buscam identificar as causas de acidentes para corrigir eventuais erros de procedimento ou problemas em determinados modelos de aeronaves, evitando novas ocorrências similares.

Sobre o caso desta quarta-feira

O Avião não conseguiu pousar em seu destino original devido ao mau tempo. O voo AD4781 decolou de Viracopos, em Campinas, às 13h23 desta quarta-feira (19), com destino a São Luís, no Maranhão. O piloto não conseguiu pousar e seguiu para Teresina (PI), mas a cidade também estava sob um temporal com ventos fortes.

4871 informa mayday fuel. Preciso das condições de Parnaíba, São Luís ou se houve alguma melhora aí em Teresina.

Piloto entrou em contato com o controle de tráfego aéreo de Teresina

Uma emergência é declarada quando o avião tem combustível para menos de 30 minutos de voo. A regra é definida pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Controlador informou que as condições em Parnaíba eram boas e piloto desviou o avião. Ele conseguiu aterrissar em segurança às 17h49.

Avião foi reabastecido e seguiu viagem para São Luís, destino original. "Os clientes impactados receberam toda assistência necessária", informou a Azul.

Leia a nota da Azul na íntegra:

"A Azul informa que, por questões climáticas adversas em São Luís (MA), o voo AD4871 (Viracopos-São Luís), alternou para Teresina (PI), onde também não conseguiu pousar, pelo mesmo motivo. A aeronave precisou desviar novamente, para Parnaíba (PI), aterrissando em total segurança e seguindo todos os protocolos. Em seguida, o voo prosseguiu para a capital maranhense, onde Clientes e Tripulação desembarcaram.

Os Clientes impactados receberam toda assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A Azul ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial para a companhia."