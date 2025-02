Câmara aprova urgência para PLP do Acredita Exportação sobre créditos tributários

Brasília, 20 - A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira, 20, um requerimento de urgência para a aprovação de um dos projetos do chamado Acredita Exportação, o PLP que permite apuração de créditos tributários para micro e pequenas empresas exportadoras.Segundo deputados ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a expectativa é de que o mérito seja votado até a semana que vem. O governo indicou o deputado Jonas Donizette (PSB-SP) para a relatoria, de acordo com fontes à reportagem.O texto altera o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que, atualmente, proíbe a geração de créditos tributários para quem opta pelo Simples Nacional. O texto é defendido pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.