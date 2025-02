Quando calor vai parar? Tempo muda, mas ele vai voltar forte - e duradouro

O calor intenso que tem castigado várias regiões do Brasil, especialmente o Sudeste, deve continuar por mais tempo. Apesar de uma trégua prevista para este final de semana, os meteorologistas alertam que as temperaturas acima da média ainda devem predominar nas próximas semanas.

O que aconteceu

Segundo a previsão do Climatempo, São Paulo deve ter uma leve queda na temperatura a partir do sábado (22), quando os termômetros devem registrar máxima de 28°C, seguida por 27°C no domingo (23). A mudança acontece devido ao aumento da nebulosidade e da ocorrência de chuvas, que tendem a ser mais frequentes no período da tarde e noite.

Na segunda-feira (24), a temperatura segue amena, com máxima prevista de 27°C, mas acompanhada de temporais e chuvas intensas ao longo do dia. Esse padrão deve se manter até quarta-feira (26), com temperaturas variando entre 23°C e 27°C, sempre com predomínio de céu nublado e pancadas de chuva.

Apesar desse refresco momentâneo, a previsão de longo prazo não traz boas notícias para quem espera um clima mais fresco. Segundo a MetSul Meteorologia, as temperaturas acima da média devem persistir em grande parte do Brasil, inclusive no Sudeste, durante semanas.

O motivo para esse calor persistente é um bloqueio atmosférico. Ele impede a chegada de massas de ar mais frias e mantém a pressão atmosférica elevada.

Esse padrão climático, que já vem sendo observado desde janeiro, resulta em recordes de temperatura em diversas cidades. No Rio de Janeiro, por exemplo, a máxima chegou a 44°C em Guaratiba nesta semana, com cinco dias acima de 40°C na cidade somente em fevereiro. Outras cidades fluminenses também registraram marcas extremas, como Niterói (42,2°C), Silva Jardim (42,0°C) e Seropédica (41,1°C).

Em São Paulo, o calor também tem sido intenso. Na cidade de Iguape, no litoral paulista, os termômetros chegaram a 40°C nesta semana.

A previsão de calor persistente não se restringe ao Sudeste. No Sul do Brasil, Porto Alegre registrou 39,8°C no dia 11 de fevereiro, a quinta maior máxima da capital gaúcha para o mês desde o início dos registros, em 1910. No Jardim Botânico da cidade, a temperatura chegou perto dos 40°C.

A tendência é de que o calor continue intenso em grande parte do Sul, com oscilações pontuais. Algumas frentes frias podem trazer períodos mais amenos, mas a predominância ainda será de temperaturas elevadas. Em Santa Catarina e no Paraná, a previsão também é de calor acima da média nos próximos dias.

No Centro-Oeste, diversas cidades vêm enfrentando temperaturas elevadas acima dos padrões históricos, especialmente em Mato Grosso do Sul, Goiás e no Distrito Federal. As projeções meteorológicas indicam que esse padrão deve continuar por várias semanas.

Os modelos meteorológicos analisados indicam que, mesmo com momentos pontuais de alívio devido a chuvas e aumento da nebulosidade, o calor intenso continuará predominando ao longo das próximas semanas. Projeções do modelo europeu (ECMWF) e do norte-americano (CFS) mostram que as temperaturas devem permanecer acima da média pelo menos até meados de março.

No Sul do Brasil, onde a chegada de frentes frias é mais comum, algumas quedas momentâneas de temperatura podem ocorrer, mas o padrão geral ainda será de calor intenso. Já no Sudeste, períodos de marcas elevadas devem ser intercalados com momentos mais amenos devido à chuva, mas sem uma mudança definitiva no cenário.