Trem descarrila no Rio após calor deformar trilhos; não há feridos

Um trem de passageiros que liga Duque de Caxias a Guapimirim, no Grande Rio, descarrilou e tombou na tarde desta nesta quinta-feira (20) em Magé.

O que aconteceu

Alta temperatura na via causou o acidente. Segundo a SuperVia, concessionária que administra malha férrea do Rio de Janeiro, o calor fez com que os trilhos chegassem a 71ºC, ocasionando a flambagem - quando a estrutura "perde a capacidade" de se manter reta e acaba se curvando de forma inesperada.

Segundo a concessionária, não há feridos, e todos os passageiros foram retirados em segurança. A Supervia informou que equipes "estão no local para realizar os reparos necessários e normalizar a circulação", que foi suspensa por volta das 15h e ainda está em "processo de normalização".

Temperatura na capital carioca chegou à casa dos 39ºC. O Rio de Janeiro anotou as duas maiores temperaturas do país nos últimos dois dias. Nesta quinta, a previsão desta quinta para a capital carioca era mínima de 22ºC e máxima de 39ºC. Em Magé, cidade onde aconteceu o incidente, a temperatura máxima bateu 37ºC.

Onda de calor mantém temperatura alta na capital carioca. Segundo o Tempo Agora, as temperaturas no Rio continuarão acima dos 30ºC pelo menos nos próximos 15 dias. Existe previsão de chuva entre esta sexta e terça e na próxima sexta (28).