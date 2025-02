Botafogo perde para Racing (2-0) na ida da Recopa Sul-Americana

Atual campeão da Copa Libertadores, o Botafogo se complicou na decisão da Recopa Sul-Americana com a derrota para o Racing por 2 a 0 nesta quinta-feira (20), em Avellaneda.

Luciano Vietto (31') e Adrián 'Maravilla' Martínez (63') marcaram os gols do time argentino, Campeão da Copa Sul-Americana.

- Racing pressiona -

Fiel ao seu estilo agressivo, o Racing não demorou a pressionar e logo aos sete minutos teve a primeira oportunidade clara em um chute cruzado de Maxi Salas que passou perto do gol.

O Botafogo tentou se defender longe de sua área e ter mais a bola, mas o time argentino, com seu jogo de transição rápida, não precisava de muita posse para chegar com perigo e teve outra chance em uma escapada de Salas cara a cara com o goleiro John, que fez grande defesa.

Esperando para explorar os contra-ataques, o Alvinegro chegou pela primeira vez na metade do primeiro tempo, quando o venezuelano Savarino teve espaço na entrada da área, mas finalizou por cima.

Pouco depois veio a jogada que que originou o primeiro gol do Racing: Adrián Martínez foi lançado na área e foi atingido no rosto pelo zagueiro Alexander Barbosa. Após revisão no VAR, o árbitro marcou pênalti e Luciano Vietto cobrou no canto direito para marcar.

Ambiciosos, os argentinos mantiveram a pressão sobre o Botafogo, que não conseguia atacar. No início do segundo tempo, Bruno Zuculini experimentou de fora da área, mas um desvio providencial evitou o segundo gol do time da casa.

- Golaço de Martínez -

E quando o Botafogo começava a se aproximar da área adversária, o Racing voltou a mostrar seu poder de fogo e definiu a partida em um contra-ataque que terminou com Martínez tocando bonito por cima de John para balançar a rede.

O time carioca sentiu o segundo gol e ficou exposto a sofrer o terceiro, mas John salvou com duas grandes defesas, em um chute forte de Gastón Martiarena e uma finalização no ângulo de Martínez, que foi um pesadelo para a defesa alvinegra.

Nos minutos finais, o lateral Cuiabano ainda foi expulso por acertar um chute no rosto de Nazareno Colombo depois de ter sido derrubado por Nardoni.

Na semana que vem, no Rio de Janeiro, o Botafogo recebe o Racing precisando de uma vitória por pelo menos três gols de diferença para ficar com o título.

