Botafogo inicia busca pelo título da Recopa Sul-Americana

Porém, Caçapa tem problemas a resolver para escalar a sua equipe para o confronto decisivo. O primeiro é escolher um substituto para o zagueiro Bastos, que ainda se recupera de um problema no joelho esquerdo. Além disso, o Alvinegro não poderá contar com o volante Gregore, suspenso após ser expulso na decisão da Copa Libertadores. Também há uma dúvida no ataque. Artur ainda se recupera de lesão muscular na coxa esquerda.

Dessa forma, uma possível escalação do Botafogo para o jogo de ida da Recopa Sul-Americana é: John; Vitinho, Danilo Barbosa, Barboza e Alex Telles; Allan, Marlon Freitas, Rafael Lobato, Savarino e Matheus Martins; Igor Jesus.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Racing e Botafogo com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Ricardo, reportagem de Bruno Mendes e plantão de José Roberto Cerqueira. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: