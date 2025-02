Inelegível, Bolsonaro se diz pré-candidato; ele poderá disputar em 2026?

O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível até 2030, após ser condenado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por abuso de poder político. Especialistas ouvidos pelo UOL explicam o que impede Bolsonaro de concorrer, se há chance de reverter sua inelegibilidade e se a nova denúncia da PGR pode afetar ainda mais sua situação eleitoral.

O que aconteceu

Apesar de ter sido condenado pelo TSE e se tornado inelegível, Bolsonaro tem se declarado pré-candidato à Presidência. Seu comportamento levanta dúvidas sobre a real possibilidade dele disputar as eleições de 2026 para a presidência da República.

A condenação de Bolsonaro no TSE ocorreu devido à reunião com embaixadores, em julho de 2022, na qual ele atacou o sistema eleitoral sem provas. O tribunal considerou que houve abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, tornando Bolsonaro inelegível por oito anos a partir das eleições de 2022, ou seja, até 2030.

O advogado criminalista Carlos Dantas explica que a reversão dessa decisão é pouco provável. "Jair Bolsonaro interpôs recurso ao Supremo Tribunal Federal, mas a rotina do STF tem sido o mantimento da decisão do Tribunal Superior Eleitoral em casos semelhantes". O advogado e cientista político Antônio Carlos Souza de Carvalho é ainda mais enfático: "Bolsonaro não será absolvido na Justiça Eleitoral. Ele já foi condenado à inelegibilidade em decisões irreversíveis".

A denúncia da PGR contra Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado ainda não altera sua inelegibilidade. No entanto, se ele for condenado pelo STF, a pena poderá estender ainda mais o período em que ele não poderá disputar eleições. "Uma eventual condenação criminal pelo STF poderia gerar um novo período de inelegibilidade, conforme a Lei da Ficha Limpa", explica Carvalho.

Se Bolsonaro for condenado pelo STF antes de 2030, essa nova inelegibilidade não terá impacto imediato, pois ele já está impedido de concorrer por decisão do TSE. No entanto, se a condenação ocorrer após 2030, quando sua inelegibilidade eleitoral já tiver expirado, um novo prazo de inelegibilidade poderá ser imposto, estendendo seu impedimento para além dessa data.

Anistia e Ficha Limpa

A possibilidade de uma anistia para os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, apesar de defendida por aliados do ex-presidente, é considerada altamente improvável. "A discussão da anistia é uma ficção jurídica nesse momento. O ex-presidente já sabe que suas alternativas por dentro do Judiciário estão se esgotando. Apesar de ser um assunto político, juridicamente é altamente inviável, para não dizer inconstitucional", afirma Carvalho. Ele destaca que a anistia representaria uma intervenção direta em processos já julgados, algo difícil de justificar juridicamente.

A possibilidade de redução do prazo de inelegibilidade de oito para dois anos, defendida por aliados de Bolsonaro, tem baixa chance de sucesso no STF, segundo os especialistas. Carvalho enfatiza que decisões já transitadas em julgado dificilmente seriam afetadas por uma nova lei. "Estamos tratando de decisões transitadas em julgado, sem possibilidade de anulação. É muito pouco provável que uma eventual mudança na lei atinja processos que já têm uma decisão definitiva".

Já Dantas reforça que, além desse obstáculo jurídico, a mudança legislativa poderia ser considerada inconstitucional pelo Supremo. "O STF poderia entender que uma punição mais branda não seria suficiente para combater abusos nas eleições, além de enfraquecer a Lei da Ficha Limpa."

Caso o Congresso aprove essa mudança, o STF pode considerá-la inconstitucional. "A validade disso para um processo concluído pode ser questionada sob parâmetros como separação de poderes, moralidade pública e impessoalidade", complementa o criminalista.

Campanha antecipada

Mesmo inelegível, Bolsonaro pode continuar se apresentando como pré-candidato, segundo os especialistas. No entanto, ele corre o risco de ser acusado de campanha antecipada, o que poderia levar a multas e sanções eleitorais. "Caso Bolsonaro peça votos diretamente ou faça promessas eleitorais, ele pode ser multado pelo TSE e proibido de seguir divulgando esse tipo de conteúdo", explica Carvalho.

Além disso, se o partido dele apoiar oficialmente essa estratégia, pode sofrer sanções, incluindo suspensão de recursos do fundo partidário.

Se Bolsonaro registrar sua candidatura em 2026, mesmo inelegível, seu nome poderá aparecer na urna, pois ele pode recorrer e permanecer "sub judice" até a decisão final da Justiça Eleitoral. "Se a Justiça Eleitoral declarar sua inelegibilidade, ele terá o registro negado ou cancelado, se já tiver sido feito. Se já tiver sido eleito, seu diploma pode ser anulado", explica Dantas. Além disso, se houver campanha irregular ou tentativa de burlar a decisão judicial, ele pode ser alvo de novas sanções e processos eleitorais.

Exemplos de reversão

Na história da política brasileira existem casos em que a inelegibilidade foi revertida, segundo os especialistas, mas nenhum caso se compara ao de Bolsonaro. Carvalho explica que há casos de políticos que reverteram condenações eleitorais no STF, como o do ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, e o ex-senador Cássio Cunha Lima. "Em todos esses casos, estamos falando da reversão de decisões que ainda não haviam transitado em julgado, situação diferente da atual", ressalta.

Por isso, as chances de Bolsonaro conseguir disputar em 2026 são baixas, a menos que ocorra uma mudança legislativa significativa. O advogado Carlos Dantas destaca que a reversão da inelegibilidade é improvável, uma vez que o STF tem mantido as decisões do TSE em casos semelhantes.