Bolsonaro é indiciado por crimes que sancionou; defesa pode usar isso?

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por crimes previstos na Lei 14.197/2021, que ele mesmo sancionou enquanto estava no comando do país. Especialistas ouvidos pelo UOL analisam como essa lei impacta a denúncia e qual pode ser o peso do fato de Bolsonaro ter sido o presidente que a sancionou.

O que aconteceu

A norma alterou o Código Penal, revogou a antiga Lei de Segurança Nacional e passou a punir tentativas de golpe de Estado e ataques às instituições democráticas. Bolsonaro foi denunciado pela PGR por cinco crimes, sendo dois deles introduzidos no Código Penal pela Lei 14.197/2021. Segundo o advogado criminalista Rafael Valentini, a PGR acusa Bolsonaro de:

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal);

Tentativa de golpe de Estado (art. 359-M do Código Penal);

Liderança de organização criminosa armada (Lei 12.850/2013, art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, II);

Dano qualificado contra o patrimônio da União (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do Código Penal);

Deterioração de patrimônio tombado (Lei 9.605/1998, art. 62, I - Lei de Crimes Ambientais e Proteção ao Patrimônio Cultural).

Os dois primeiros crimes foram criados pela lei sancionada por Bolsonaro e agora são utilizados pela PGR para denunciá-lo. O professor de Direito Penal da PUC-SP, Conrado Gontijo, explica que a Lei 14.197/2021 trouxe novos mecanismos punitivos para proteger o Estado Democrático, ampliando o rigor penal para atos que atentem contra a democracia.

A Lei 14.197/2021 reformulou os crimes contra o Estado Democrático de Direito e trouxe novas penalidades para ataques às instituições. Segundo Valentini, essa mudança incluiu:

Crimes contra as instituições democráticas, como os que Bolsonaro foi denunciado;

Crimes contra a soberania nacional, como atos violentos visando desmembrar o território brasileiro e espionagem;

Crimes contra o funcionamento das instituições democráticas durante o processo eleitoral, como violência política para restringir o direito de voto.

A lei também revogou a antiga Lei de Segurança Nacional, um marco da ditadura militar que era criticado por seu caráter autoritário. Segundo Gontijo, a reforma teve um impacto significativo no caso Bolsonaro: "Todos os fatos posteriores à sanção da lei, que se enquadrem em seus dispositivos, são objeto da acusação da PGR", declarou.

Para Gontijo, o fato de Bolsonaro ter sancionado a lei não terá relevância jurídica no julgamento. "O que o STF deve buscar responder é se os fatos comprovados pela PF e pela PGR se enquadram nos crimes previstos na legislação. Sendo positiva a resposta, deverá haver condenação."

Já Valentini destaca que, politicamente, esse fator pode ser explorado pela defesa. "Poderá ser argumentado que Bolsonaro jamais sancionaria uma lei que pudesse lhe prejudicar no futuro, caso já estivesse planejando a prática de crimes contra as instituições."

No entanto, ambos concordam que esse ponto não influenciará tecnicamente o julgamento do STF.

Militares e servidores públicos

Ao sancionar a Lei 14.197/2021, Bolsonaro vetou trechos que aumentavam a pena para militares e servidores públicos envolvidos em crimes contra a democracia. Para Gontijo e Valentini, esse veto não terá impacto na análise do caso.

"Se houve veto de parte do projeto de lei, significa que não há lei sobre este ponto específico que possa interferir no julgamento", explica Valentini. Gontijo concorda: "O que será examinado é a lei definitivamente sancionada e o enquadramento dos fatos nos seus dispositivos."

Apesar da tentativa de golpe não se concretizar, Bolsonaro pode ser punido, segundo os especialistas. Os crimes de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito foram criados já na modalidade tentada, justamente para punir qualquer ato preparatório contra as instituições.

"Se o golpe se concretizar, quem vai responsabilizar o golpista, que terá ascendido criminosamente ao poder?", questiona Gontijo. O advogado Valentini complementa: "O raciocínio do legislador ao criar esses crimes foi de que não faria sentido prever punição para um 'golpe de Estado consumado', pois, se o golpe fosse concretizado, os golpistas jamais aplicariam a punição contra si mesmos".

Os especialistas divergem quanto ao fato de Bolsonaro prever que a lei que ele sancionou poderia ser usada contra ele. Para Gontijo, "Bolsonaro era Presidente da República e, obviamente, sabia que deveria respeitar as leis por ele mesmo sancionadas". Já Valentini acredita que o ex-presidente não poderia prever que a norma seria usada contra ele. "É razoável supor que Bolsonaro jamais sancionaria essa legislação se pudesse antever tudo o que iria acontecer após a introdução desta lei na legislação penal".

E se o STF aceitar a denúncia?

Caso o Supremo Tribunal Federal aceite a denúncia da PGR, Bolsonaro se tornará réu e responderá formalmente a um processo penal. O professor Gontijo explica que os próximos passos serão:

Citação dos acusados, que deverão apresentar resposta à acusação.

Análise da denúncia pelo STF, que poderá aceitá-la ou rejeitá-la total, ou parcialmente.

Se a denúncia for aceita, inicia-se a fase de instrução, com produção de provas e depoimentos.

Segundo Valentini, a tendência é que a denúncia seja aceita, pois os ministros do STF avaliarão apenas se a peça acusatória preenche os requisitos necessários para prosseguir com a ação penal.