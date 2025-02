Bolsa térmica para marmitas e bebidas está por R$ 42: 'Cabe muita coisa'

Se você passa muito tempo fora de casa, uma bolsa com isolamento térmico pode ajudar a manter o seu almoço ou jantar na temperatura ideal. Pensando em facilitar a sua busca, o Guia de Compras UOL encontrou uma esse modelo com dois compartimentos, indicada para quem quer organizar e manter a temperatura das marmitas por mais tempo.

De acordo com o fabricante, essa bolsa é ideal para levar para o trabalho, escola, faculdade, viagens e até mesmo em atividades ao ar livre. Confira mais informações sobre o produto e as opiniões de quem o comprou:

O que diz o fabricante sobre a bolsa?

Material de poliéster promete ser resistente e durável para o uso diário;

Pode transportar alimentos quentes e frios ou até mesmo bebidas geladas;

Isolamento térmico: revestimento aluminizado que mantém as bebidas e alimentos na temperatura ideal por mais tempo;

Possui um bolso superior, ideal para guardar frutas, lanches rápidos, talheres ou itens pequenos, além de um bolso inferior para acomodar marmitas, garrafas térmicas e outros alimentos volumosos.

É recomendado evitar sobrecarregar a bolsa, não guardar objetos pontiagudos e usar ambas as alças;

Disponível em diferentes cores, que variam de preço.

O que diz quem comprou?

A bolsa térmica tem mais 900 avaliações, sendo a nota média de 4,9 estrelas na Shopee, enquanto na Amazon, a nota é de 4,5 estrelas (máximo de cinco). Segundo os consumidores, os principais pontos positivos são o tamanho, qualidade do material e conservação da temperatura.

A bolsa é bem grande, cumpriu totalmente com o prometido. Minha mãe gostou demais e cabe tudo que ela precisa colocar da dieta para o dia. Recomendo! Jefferson Eduardo

Realmente, me surpreendi quanto ao tamanho da lancheira, ela é gigante. Cabe muita coisa dentro. O material é de boa qualidade, somente achei as alças um pouquinho frágeis, fora isso, achei excelente o produto. Cliente Amazon

Grande, com vários compartimentos e conserva com gelo por mais de 10 horas. Recomendo. Luana Ferreira

Adorei esta bolsa térmica. Ela é bem grande e cabe bastante coisa, uso ela todos os dias e tem dado super certo. Bárbara

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores criticaram partes descosturadas, fecho quebrado e pouca conservação da temperatura. Confira os comentários avaliativos:

Bom tamanho e bem dividida. Mas não mantém produtos frios por mais de 2 horas. Sonia Immich Roese

A bolsa em si é excelente, pois tem um tamanho muito bom e com divisórias que facilita a organização, porém veio descosturado no zíper próximo a uma das alças. Guilherme

A alça maior veio com fecho quebrado, porém, como estava com urgência em usar, não fiz a troca. Os compartimentos são grandes e altos, cabe muita coisa. Zíper aparentemente forte, vamos ver no dia a dia, pois usarei muito. Suzi

