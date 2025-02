BCE tem prejuízo recorde de 7,94 bilhões de euros em 2024 com custos elevados de juros

O Banco Central Europeu (BCE) registrou prejuízo recorde em 2024, de 7,94 bilhões de euros, de acordo com relatório publicado nesta quinta-feira, 20. Segundo a instituição, o resultado negativo foi causado pelos custos elevados de juros, que superaram a receita obtida com títulos adquiridos em períodos de taxas baixas. Embora o BCE espere voltar a ter lucro, não descarta novas perdas nos próximos anos - ainda que menores do que as registradas em 2023 e 2024, aponta o docuumento.

O BCE atribuiu as perdas às medidas adotadas pelo Eurosystem para cumprir seu principal objetivo: "manter a estabilidade de preços".

A instituição informou que o prejuízo de 2024 será mantido no balanço e compensado com lucros futuros. Em 2023, o banco já havia reportado um déficit de 1,27 bilhão de euros.

Apesar do resultado negativo, o BCE ressaltou que pode operar normalmente e "cumprir seu mandato principal de manter a estabilidade de preços, independentemente de eventuais perdas".

A instituição também destacou que sua posição financeira continua "sólida", citando o capital e as contas de reavaliação, que totalizaram 59,2 bilhões de euros no final de 2024. Apenas a valorização do ouro acrescentou mais de 10,5 bilhões de euros a esse montante.