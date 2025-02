Voo da Azul declara emergência por pouco combustível; ouça áudio

Do UOL, em São Paulo

Um piloto da Azul declarou emergência durante voo para alertar que estava com pouco combustível na tarde de ontem (19).

O que aconteceu

Avião não conseguiu pousar devido ao mau tempo. O voo AD4781 decolou de Viracopos, em Campinas, às 13h23, com destino a São Luís, no Maranhão. O piloto não conseguiu pousar e seguiu para Teresina (PI), mas a cidade também estava sob um temporal com ventos fortes.

4871 informa mayday fuel. Preciso das condições de Parnaíba, São Luís ou se houve alguma melhora aí em Teresina.

Piloto entrou em contato com o controle de tráfego aéreo de Teresina

Uma emergência é declarada quando o avião tem combustível para menos de 30 minutos de voo. A regra é definida pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

Controlador informou que as condições em Parnaíba eram boas e piloto desviou o avião. Ele conseguiu aterrissar em segurança às 17h49.

Avião foi reabastecido e seguiu viagem para São Luís, destino original. "Os clientes impactados receberam toda assistência necessária", informou a Azul.

Leia a nota da Azul na íntegra:

"A Azul informa que, por questões climáticas adversas em São Luís (MA), o voo AD4871 (Viracopos-São Luís), alternou para Teresina (PI), onde também não conseguiu pousar, pelo mesmo motivo. A aeronave precisou desviar novamente, para Parnaíba (PI), aterrissando em total segurança e seguindo todos os protocolos. Em seguida, o voo prosseguiu para a capital maranhense, onde Clientes e Tripulação desembarcaram.

Os Clientes impactados receberam toda assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A Azul ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial para a companhia."