Veja a íntegra da audiência de custódia após prisão de Mauro Cid

Do UOL, em São Paulo

O ministro do STF Alexandre de Moraes derrubou hoje (20) o sigilo dos vídeos do processo contra o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente da República Jair Bolsonaro (PL). Um desses vídeos é da audiência de custódia, que aconteceu após a prisão de Cid em março de 2024.

O que aconteceu

Cid foi preso na época após descumprir medidas cautelares e por obstrução de Justiça. Ele já havia sido preso em maio de 2023 e solto em setembro do mesmo ano —naquele mês, vazaram áudios em que o militar criticava a condução da investigação e dizia ter sido pressionado pela Polícia Federal.

A audiência de custódia é um procedimento protocolar. Quando um indivíduo é preso, ele deve ser levado a um juiz, que analisa a legalidade e necessidade de manutenção da prisão.

Ele foi preso em março e solto dois meses depois, em maio de 2024. Após ser libertado, ele disse que os áudios eram um desabafo e que disse coisas que não eram para ser ditas.