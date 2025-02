Atvos recebe certificações para exportar etanol e SAF à UE e à Ásia

São Paulo, 20 - A Atvos, do setor de açúcar e etanol, acaba de receber as certificações ISCC EU, ISCC Plus, ISCC Corsia e ISCC Corsia Plus, disse a companhia ao Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Segundo nota da empresa, as certificações "atestam seu compromisso com a sustentabilidade em suas oito unidades agroindustriais". A Atvos informa que os dois primeiros selos habilitam a empresa a exportar etanol e seus derivados para a União Europeia e a Ásia, e os dois últimos a qualificam a comercializar o etanol para a produção do biocombustível de aviação (SAF, na sigla em inglês). A companhia explica ainda na nota que o Corsia (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) é certificação reconhecida pela Organização Internacional de Aviação Civil (Icao) como instrumento para evitar o aumento de gases do efeito estufa pelo setor. Já os selos ISCC UE e ISCC Plus comprovam que a empresa está em conformidade com os requisitos socioambientais exigidos por países que integram a União Europeia, incluindo critérios de economia de GEE na produção de biocombustíveis e eletricidade. "Esse avanço comprova o momento de transformação pelo qual a companhia vem passando para se tornar uma plataforma global de biocombustíveis e líder na transição energética, auxiliando as principais companhias do mundo a descarbonizarem o setor aéreo", diz na nota a vice-presidente comercial, de logística e planejamento integrado da Atvos. A Atvos produziu, na safra 2023/24 de cana-de-açúcar, mais de 2 bilhões de litros de etanol, a partir das unidades de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo.