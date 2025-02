Agroconsult reduz estimativa para safra de soja 2024/25 para 171,3 milhões de t

São Paulo, 20 - A Agroconsult revisou para baixo sua estimativa para a safra brasileira de soja 2024/25, projetando agora uma produção de 171,3 milhões de toneladas. A revisão, divulgada nesta quarta-feira (19) pela consultoria, reflete impactos climáticos negativos sobre as lavouras de Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul, parcialmente compensadas por produtividades recordes no Centro-Norte do País.A nova projeção representa uma redução de 1,1 milhão de toneladas em relação à estimativa anterior, divulgada antes do início do Rally da Safra, expedição técnica promovida pela consultoria. "Apesar da projeção ter sido alterada em apenas 1,1 milhão de toneladas na estimativa da safra brasileira, as mudanças foram significativas quando avaliamos individualmente cada Estado", afirmou o coordenador do Rally da Safra, André Debastiani, em nota. Segundo ele, enquanto Estados do Centro-Norte adicionaram 5 milhões de toneladas à produção, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Santa Catarina cortaram 6,2 milhões de toneladas da estimativa.O levantamento também apontou um aumento de 100 mil hectares na área plantada, que agora soma 47,6 milhões de hectares, alta de 1,7% sobre a safra anterior, segundo dados de imagens de satélite da Cropdata. A produtividade média nacional foi ajustada para 60 sacas por hectare, ante 60,5 sacas por hectare na estimativa prévia.A Agroconsult destacou que as perdas climáticas no Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul foram determinantes para a revisão da projeção. No Rio Grande do Sul, onde a estiagem e as temperaturas acima de 40ºC persistiram por pelo menos 30 dias, a produtividade foi reduzida para 39 sacas por hectare, ante 49,5 sacas no levantamento anterior. A produção no estado deve cair para 16 milhões de toneladas, ante 20,5 milhões de toneladas na safra 2023/24.Em Mato Grosso do Sul, os técnicos do Rally da Safra constataram o encurtamento do ciclo da soja devido à falta de chuvas, levando a uma redução da produtividade para 49,5 sacas por hectare, contra 56,5 sacas estimadas anteriormente.Já nos Estados do Centro-Norte, o cenário foi positivo. Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Tocantins e Maranhão registraram produtividades recordes, evitando uma queda maior na produção nacional. Mato Grosso, principal produtor do País, elevou a produtividade para 66,5 sacas por hectare, ante 63 sacas no pré-Rally, com expectativa de uma colheita superior a 50 milhões de toneladas pela primeira vez.A Bahia, com 70 sacas por hectare, lidera o ranking de produtividade, seguida por Goiás (68 sacas), Minas Gerais (67 sacas) e os Estados do Matopiba.No Paraná, São Paulo e Santa Catarina, a produtividade recuou para 62,5, 63,5 e 65 sacas por hectare, respectivamente. O Piauí manteve sua estimativa de 60 sacas por hectare, enquanto Rondônia registrou leve alta para 60 sacas por hectare.