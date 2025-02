Adepto teve colesterol 'vazando' nas mãos: dieta carnívora sempre faz mal?

Um homem de 40 anos virou assunto depois que o colesterol em excesso no seu corpo começou a "vazar" pelas palmas de suas mãos. O caso foi publicado no periódico Jama Cardiology no dia 22 de janeiro.

De acordo com o estudo, o paciente estava em uma dieta carnívora havia oito meses. A alimentação incluía uma quantidade grande de gorduras: além de carne, o homem consumia até 4 kg de queijo, gordura adicional incorporada a seus hambúrgueres diários e tabletes inteiros de manteiga.

As principais características da dieta carnívora

A dieta carnívora se baseia no consumo de carnes em geral, ovos, café e alimentos que são fonte majoritariamente de gordura, como a manteiga. Alguns cardápios mais flexíveis incluem também leite e derivados —como o queijo—, segundo a professora Glória Guizellini, nutricionista e doutoranda pela Faculdade de Saúde Pública da USP.

A pesquisadora deixa claro que, na nutrição, a ideia é de que cada dieta deve ser pensada de acordo com o indivíduo e deve conter todos os grupos alimentares, com a maior variedade possível no cardápio, levando em conta as restrições do paciente.

"Uma dieta que se restringe a consumir apenas carnes e outros alimentos de origem animal não deve ser recomendada e não traz benefícios a longo prazo de forma alguma."

Qual a diferença entre as dietas carnívora e low carb?

As duas têm em comum o consumo restrito de carboidratos, mas a low carb (baixa em carboidratos, na tradução literal) ainda é menos "radical" na retirada de alimentos. Nela, o consumo de carboidratos representa de 10% a 45% das calorias da dieta, o que, segundo Guizellini, traz efeitos positivos para a saúde de "alguns grupos de indivíduos".

Já a dieta carnívora prega um consumo de apenas 50 gramas de carboidratos por dia, e exclui frutas, legumes, verduras e cereais do cardápio —no caso da dieta low carb, esses alimentos são permitidos, desde que sejam escolhidas opções baixas em carboidrato.

Exagerar sempre é uma má ideia

Entre as peculiaridades da dieta carnívora que mais chamam a atenção está o hábito de muitos adeptos de ingerir tabletes inteiros de manteiga, puros, apenas para consumir as gorduras "necessárias" para cumprir o plano da dieta.

Glória alerta que existe um consenso sobre a ingestão exagerada de gorduras. "Ela acarretará em prejuízos à saúde. Outros alimentos gordurosos, como óleos vegetais, se consumidos em excesso, também irão causar prejuízos. A grande problemática se baseia no consumo em excesso de gorduras e exclusão de alimentos como aqueles que são fonte de fibras, que ajudam a controlar o colesterol e protegem a saúde cardiovascular."

A redução no consumo de fibras, por exemplo, pode causar impactos já em curto prazo. "É comum que surja constipação intestinal pela falta de fibras (presente nos vegetais), sensação de estufamento (a digestão de proteínas e gorduras é mais lenta), seguida de dor de cabeça pelo consumo muito restrito de carboidratos e mau hálito."

Já casos como o relatado nos Estados Unidos devem chamar mais a atenção de quem já tem questões com o colesterol. "Para aqueles que possuem hiperlipidemias (colesterol alto), os parâmetros bioquímicos podem ser afetados rapidamente e representar risco aumentado para doenças cardiovasculares. A longo prazo, mesmo causando perda de peso, essa dieta pode afetar gravemente a saúde geral dos indivíduos que praticam."

Vale lembrar que nenhuma dieta exagerada, como as da moda, é recomendada, ainda mais sem orientação. Apesar de existirem diversos tipos de dietas restritivas, algo em comum entre todas é a possibilidade de haver deficiência de nutrientes e a piora do sistema imunológico. No caso da carnívora, veja alguns efeitos comuns:

Sensação de mal-estar;

Sonolência e pensamento lento;

Metabolismo mais lento;

Perda muscular, quando as quantidades de proteínas não são planejadas com um especialista em nutrição;

Deficiências nutricionais (já que alimentos que contém carboidratos fornecem diferentes tipos de vitaminas e minerais);

Mau hálito (na ausência da glicose, nosso corpo usa outra via metabólica e produz corpos cetônicos, que modificam o hálito);

Piora da função intestinal (constipação e gases) por falta de fibras.