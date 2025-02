Ações da China e de Hong Kong caem com novas ameaças tarifárias de Trump e sob peso de tecnologia

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong caíram nesta quinta-feira após as novas ameaças de tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, embora as perdas tenham sido limitadas com analistas dizendo ainda há espaço para ganhos das ações chinesas.

No fechamento, o índice de Xangai teve perda de 0,02%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,29%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,6%, pressionado por uma forte correção nas ações de tecnologia.

Trump afirmou que anunciará tarifas relacionadas a madeira, carros, semicondutores e produtos farmacêuticos "no próximo mês ou antes".

Destacando os crescentes atritos sino-americanos, a China reprovou as tarifas adotadas ou ameaçadas por Trump em uma reunião da Organização Mundial do Comércio. Os EUA anunciaram tarifas abrangentes de 10% sobre todas as importações chinesas.

Os mercados caíram uma vez que operadores realizaram lucros após os ganhos recentes sustentados pelas ações chinesas de tecnologia após o sucesso da start-up DeepSeek, cujo modelo de IA inovador e de baixo custo causou um impacto global.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,24%, a 38.678 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,60%, a 22.576 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,02%, a 3.350 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,29%, a 3.928 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,65%, a 2.654 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,49%, a 23.487 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,17%, a 3.927 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 1,15%, a 8.322 pontos.