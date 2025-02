ABCZ comemora decisão do TRF-3 sobre exportação de animais vivos

São Paulo, 20/02 - A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) disse, em nota, que a exportação de animais vivos, além de ser uma demanda de mercado, é fortemente regulamentada. A manifestação ocorreu após decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), que, por unanimidade, declarou que a exportação de bovinos vivos não infringe a legislação brasileira."A notícia trouxe satisfação para os criadores de todo o Brasil, que estavam impedidos de praticar esse tipo de exportações desde abril de 2023", disse a ABCZ. O advogado que representou a entidade na ação, Eduardo Diamantino, lembrou que a exportação de animais vivos está sujeita à fiscalização pelo Ministério da Agricultura e Pecuária em todas as etapas, além da vigilância sanitária dos países que recebem as cargas vivas. A corte julgou um recurso da União, que alegou que o transporte de animais vivos não estaria "intrínseca e inerentemente" relacionado a maus tratos.