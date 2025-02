Zelenskiy diz que Trump está preso em "bolha de desinformação"

KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy disse na quarta-feira que Donald Trump está preso em uma "bolha de desinformação" e rebateu uma falsa alegação do presidente dos Estados Unidos sobre seu índice de popularidade estar em 4%.

Zelenskiy, cujo índice de confiança é de 57%, de acordo com uma pesquisa de opinião de Kiev, afirmou que tentativas de substituí-lo não funcionarão, um dia depois que Trump o acusou de iniciar a guerra com a Rússia e disse que ele é amplamente impopular entre o povo ucraniano.

A guerra na Ucrânia começou quando Moscou enviou dezenas de milhares de tropas para a Ucrânia em uma invasão em grande escala há três anos.

O líder ucraniano, em seus primeiros comentários em resposta, insinuou que Trump está repetindo desinformação sobre a situação que, segundo ele, vinha de Moscou.

"Como estamos falando de 4%, vimos essa desinformação, entendemos que ela vem da Rússia", disse Zelenskiy em uma coletiva de imprensa transmitida pela televisão ucraniana.

"O presidente Trump... infelizmente vive nesse espaço de desinformação", acrescentou. "Em torno de Trump há uma bolha de desinformação."

Trump fez os comentários na terça-feira, ao mesmo tempo em que também acusou Zelenskiy de iniciar a guerra contra a Rússia.

A diplomacia acelerada sobre a Ucrânia, que começou com uma ligação de Trump com o presidente russo, Vladimir Putin, há uma semana, disparou o alarme na Ucrânia e nas capitais europeias de que os dois líderes poderiam fazer um acordo rápido que ignore seus interesses de segurança, recompense Moscou pela invasão e deixe Putin livre para ameaçar a Ucrânia ou outros países no futuro.

Trump enviou seu secretário do Tesouro, Scott Bessent, a Kiev na semana passada com um acordo de acesso aos recursos naturais da Ucrânia. Zelenskiy disse a repórteres nesta quarta-feira que não assinou o acordo porque ele não oferecia nenhuma garantia em troca.

"Eu defendo a Ucrânia, não posso vender nosso país", declarou ele.

(Reportagem de Max Hunder, Yuliia Dysa e Olena Harmash)