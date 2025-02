Zelenskiy diz contar com união e coragem da Ucrânia e com pragmatismo dos EUA

(Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta quarta-feira que está contando com a união e a coragem de seus compatriotas, e com o pragmatismo e uma abordagem "construtiva" nas relações com os Estados Unidos.

"Estamos nos mantendo fortes com nossas próprias pernas. Estou contando com a união ucraniana, nossa coragem... com a união da Europa e o pragmatismo da América", disse Zelenskiy em seu discurso noturno em vídeo. "Porque a América precisa ser bem-sucedida tanto quanto nós."

Ele disse que se reunirá com o enviado dos EUA para a Rússia e a Ucrânia, Keith Kellogg, na quinta-feira "e é crucial para nós que essa reunião -- e a cooperação geral com os EUA -- seja construtiva".

"Juntamente com os Estados Unidos e a Europa, a paz pode ser mais segura e esse é o nosso objetivo. O sucesso nos une. Nossa união é a mais forte salvaguarda de nosso futuro. Um futuro sem (o presidente russo Vladimir) Putin, mas com paz."

Zelenskiy fez suas falas após as conversações entre os EUA e a Rússia na Arábia Saudita nesta semana sobre uma solução para a guerra de quase três anos, para a qual a Ucrânia não foi convidada.

Seus comentários também se seguiram a trocas verbais em que o presidente dos EUA, Donald Trump, descreveu Zelenskiy como um "ditador sem eleições" pela rejeição de Kiev a uma eleição em tempo de guerra. Trump também sugeriu que a Ucrânia era responsável pela invasão russa de 2022.

(Reportagem de Ron Popeski e Yuliia Dysa)