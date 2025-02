Yara firma parceria com Embrapa para apoiar Programa Recupera Rural RS

São Paulo, 19 - A fabricante norueguesa de fertilizantes Yara firmou parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) para apoiar o Programa Recupera Rural RS, com foco na recuperação agropecuária sustentável do Rio Grande do Sul. O acordo, anunciado na terça-feira, 18, durante a 35º Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas, em Capão do Leão (RS), envolve um aporte de R$ 450 mil da Yara na iniciativa. Em nota, a empresa disse já ter mobilizado mais de R$ 2,5 milhões em recursos próprios e arrecadações para apoiar os esforços de recuperação do Estado.