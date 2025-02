Walmart enfrenta desafios de tarifas de Trump enquanto Wall Street aguarda venda recorde

Por Siddharth Cavale

NOVA YORK (Reuters) - Os compradores do Walmart dão muito mais atenção para preços do que em saber onde os produtos vendidos pela maior rede varejista do mundo são fabricados, disseram executivos da companhia.

Quando o Walmart divulgar seus resultados trimestrais na quinta-feira, a rede de mais de 4.600 lojas nos EUA provavelmente mostrará que obteve recorde de vendas anuais, de acordo com as estimativas da Lseg.

A receita do Walmart aumentou cerca de 5%, chegando a US$680,5 bilhões no ano fiscal encerrado em 31 de janeiro, de acordo com as estimativas da Lseg.

Mas alguns investidores do Walmart temem que sua abordagem de preço baixo acima de tudo deixe o varejista em uma situação difícil sob o governo de Donald Trump, já que o bilionário tem imposto novas tarifas de importação dos EUA sobre produtos fabricados na China e ameaça replicá-las sobre produtos fabricados na Índia, México e Canadá.

O Walmart está entre os primeiros grandes varejistas dos EUA a divulgar resultados trimestrais. O varejista serve como um termômetro para os gastos do consumidor devido à sua escala e à sua participação de mercado dominante no setor de varejo do país. Os investidores acompanham de perto seus resultados para obterem dicas sobre a saúde econômica dos EUA.

A companhia também é a maior importadora de produtos em contêineres dos EUA e obtém 40% de suas vendas de mercadorias como roupas, eletrônicos e brinquedos, itens provenientes principalmente de países como China, Índia e outras nações visadas pelas novas tarifas de Trump.

Para o ano corrente, analistas de Wall Street esperam que a taxa de crescimento da receita do Walmart diminua para 4%.

Um porta-voz do Walmart não comentou o assunto.

Brian Mulberry, gerente de portfólio de clientes da Zacks Investment Management, um investidor do Walmart, disse que analisará a marca interna Great Value do Walmart como um parâmetro para medir o impacto das tarifas. Mulberry observou que a China é a fonte de mais de 70% dos produtos domésticos e genéricos não alimentícios que a Great Value vende, como eletrônicos, acessórios, recipientes plásticos para alimentos e artigos esportivos.

"Estaremos atentos a qualquer pressão sobre as margens da Great Value e de outras marcas próprias, uma vez que elas têm sido responsáveis por adicionar um crescimento positivo às margens do resultado final", disse Mulberry.

Em um registro anual em abril de 2024, o Walmart alertou: "Mudanças significativas nas políticas fiscais e comerciais, incluindo tarifas e regulamentações governamentais que afetam o comércio entre os EUA e outros países onde adquirimos muitos dos produtos que vendemos em nossas lojas e clubes, podem ter um efeito adverso em nossos negócios e desempenho financeiro."

Investidores como Randy Hare, diretor de pesquisa do Huntington Private Bank, que tem ações do Walmart, estão preocupados se os resultados mostrarão esse "efeito adverso" em seus negócios.

"Estamos ouvindo atentamente para ver qual orientação eles darão em relação a isso", disse Hare, que espera que qualquer impacto seja mínimo. Ele citou o sucesso do Walmart em manter o crescimento da margem nos últimos anos, que incluiu períodos de alta inflação e greves portuárias.

O Walmart manteve margens de lucro reduzindo a dependência da China, aumentando a automação dos estoques e realocando posições de gerência para áreas de custo mais baixo, como o Estado norte-americano do Arkansas.

O Walmart também se comprometeu a investir US$350 bilhões ao longo de 10 anos para obter itens produzidos nos EUA, para ajudá-lo a economizar custos, reduzindo os prazos de entrega.

"Não quero que os aumentos de preços pressionem o crescimento das vendas, portanto, é necessária uma abordagem equilibrada", disse Hare, explicando que gostaria que o Walmart compartilhasse os custos tarifários com fornecedores e fabricantes.

A previsão de crescimento das vendas do Walmart para o ano corrente, de 4%, supera a da rival Target, que obtém grande parte de seu estoque internacionalmente, sendo a China sua maior fornecedora, escreveram os analistas da S&P.

O mercado espera que a receita anual total da Target, que divulga os resultados de quarto trimestre em 4 de março, diminua cerca de 1% em 2024 e aumente 2,5% em 2025, de acordo com as estimativas compiladas pela Lseg.

O analista do UBS, Michael Lasser, que na semana passada elevou seu preço-alvo para as ações do Walmart de US$100 para US$113, disse que, embora a eleição de Trump tenha aumentado as pressões inflacionárias com novas tarifas e políticas de imigração nos EUA, a estratégia cotidiana de preços baixos do Walmart provavelmente continuará mantendo os compradores em suas lojas.

"Acreditamos que o Walmart será um dos varejistas mais bem posicionados para mitigar ou administrar as tarifas, dada sua liderança em preços, poder de compra e capacidade de fornecimento global", disse Lasser.