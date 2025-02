Vale tem prejuízo líquido de US$694 mi no 4º tri

SÃO PAULO (Reuters) -A Vale teve prejuízo líquido de US$694 milhões no quarto trimestre, ante lucro de US$2,4 bilhões no mesmo período do ano anterior, uma vez que a empresa realizou baixas contábeis em ativos do Canadá, informou a mineradora nesta quarta-feira.

O resultado negativo ocorreu principalmente devido ao impacto do reconhecimento da redução ao valor recuperável de US$1,4 bilhão relacionada às operações de níquel de Thompson e de US$540 milhões relacionados ao projeto de Extensão da Mina de Voisey’s Bay, após uma revisão abrangente dos ativos da Vale Base Metals (VBM).

Já o lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado somou US$3,79 bilhões no mesmo período, queda de 41% na comparação anual.

Analistas ouvidos em pesquisa da LSEG esperavam lucro de US$1,95 bilhão. Para o Ebitda ajustado, a expectativa era de US$3,96 bilhões.

No ano de 2024, a Vale registrou lucro de US$6,2 bilhões, queda de 23% contra o ano anterior.

Com base nos resultados, a companhia aprovou US$1,984 bilhão em dividendos e juros sobre capital próprio que serão pagos em março de 2025, junto à renovação do programa de recompra por 18 meses de até 120 milhões de ações.

A Vale notou ainda que o lucro líquido proforma foi US$872 milhões no quarto trimestre, 64% menor na comparação anual, principalmente devido a um menor Ebitda e menores resultados financeiros, que foram impactados pelo efeito da depreciação do real na marcação a mercado de swaps de obrigações.

O Ebitda Proforma totalizou US$4,1 bilhões no quarto trimestre, 40% menor ano a ano e 9% maior ante o trimestre anterior, principalmente como resultado de preços de minério de ferro mais baixos e menores volumes de vendas de minério de ferro.

"Estes efeitos foram parcialmente compensados pela optimização estratégica do portfólio de minério de ferro na realização de preços e volumes e pelo progresso contínuo das iniciativas de eficiência, resultando em um melhor desempenho no custo caixa C1", disse a Vale.

A receita líquida da Vale atingiu US$10,1 bilhões no trimestre, queda de 22% versus o mesmo período de 2023.

A produção de minério de ferro da Vale caiu 4,6% no quarto trimestre ante o mesmo período de 2023, após a companhia decidir reduzir o volume de produtos de alta sílica para priorizar minérios que rendem maior margem, informou a empresa anteriormente.

Com isso, as vendas da commodity no período caíram 10,1% ante o mesmo período de 2023, para 81,2 milhões de toneladas.

A dívida líquida expandida teve alta de 2% na comparação anual para US$16,5 bilhões, uma vez que a geração negativa de fluxo de caixa livre no quarto trimestre foi compensada pelo efeito positivo dos ajustes cambiais nas provisões para reparações dos desastres de Brumadinho e Samarco.

(Por André Romani e Roberto Samora)