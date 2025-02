Vale reduz projeção de capex para US$5,9 bi em 2025 e anuncia recompra de ações

SÃO PAULO (Reuters) - A Vale informou nesta quarta-feira que a projeção de capex total em 2025 foi atualizada para US$5,9 bilhões, redução US$600 milhões ante a meta prévia, segundo fato relevante.

Conforme a companhia, a projeção de "investimento para crescimento" em 2025 foi atualizada para US$1,6 bilhão, ante até US$2,5 bilhões, enquanto os recursos de "manutenção" agora são estimados em US$4,3 bilhões, ante até US$4,5 bilhões.

A projeção de investimento em soluções de minério de ferro em 2025 foi atualizada para US$3,9 bilhões, ante até US$4 bilhões, enquanto o segmento de metais para transição energética teve um corte para US$2 bilhões, versus até US$3 bilhões.

RECOMPRA

A mineradora afirmou que o conselho de administração aprovou programa de recompra de até 120 milhões de ações ordinárias, em um prazo de 18 meses, representando cerca de 3% do número de papéis em circulação.

"A decisão ponderou a proximidade do término do programa de recompra em curso, por meio do qual a Vale recomprou aproximadamente 34 milhões de ações até o momento", afirmou.

(Por Roberto Samora e André Romani)