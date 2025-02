Unidade de crimes de ódio da Flórida investiga ataque contra 2 israelenses confundidos com palestinos

Por Kanishka Singh

(Reuters) - Promotores na Flórida disseram na terça-feira que sua unidade de crimes de ódio estava investigando um ataque a tiros realizado por um suspeito que, de acordo com a polícia, atirou em dois homens que ele pensava serem palestinos, mas que eram visitantes israelenses.

O gabinete da procuradoria de Miami-Dade afirmou que sua unidade de crimes de ódio "analisa todos os delitos criminais que têm o potencial de serem motivados pelo ódio".

Defensores dos direitos humanos observam um aumento no ódio antimuçulmano, antipalestino e antissemita desde o início da guerra do aliado norte-americano Israel em Gaza após um ataque em 7 de outubro de 2023 por militantes palestinos do Hamas.

O site do Miami-Dade County Corrections diz que o suspeito, Mordechai Brafman, de 27 anos, foi acusado anteriormente de duas tentativas de homicídio e preso no domingo pelo ataque de sábado.

A prefeita do condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, agradeceu aos promotores no X por "buscarem acusações de crimes de ódio".

Brafman, ao ser interrogado pela polícia, afirmou que, enquanto dirigia sua caminhonete em Miami Beach, viu duas pessoas que pensou serem palestinos. Ele disse que então parou, atirou e os matou, segundo a polícia.

No entanto, as vítimas sobreviveram. Uma delas levou um tiro no ombro e a outra foi ferida no antebraço. Descobriu-se que eram israelenses e não palestinos, segundo a polícia.

Dustin Tischler, advogado de Brafman, disse ao Washington Post que eles estavam "cooperando totalmente com as autoridades policiais" e "reconhecem a seriedade das alegações". Ele acrescentou que Brafman estava "passando por uma grave crise de saúde mental que o levou a temer por sua vida".

(Reportagem de Kanishka Singh, em Washington)