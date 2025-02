Trump Media entra com processo nos EUA contra Alexandre de Moraes, diz NYT

WASHINGTON (Reuters) - O Trump Media & Technology Group, do presidente norte-americano Donald Trump, entrou com processo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes em tribunal federal dos Estados Unidos na Flórida, informou o New York Times nesta quarta-feira.

A plataforma de compartilhamento de vídeos Rumble também é autora no processo, que acusa Moraes de censurar ilegalmente discurso político, disse o jornal.

(Reportagem de Susan Heavey)