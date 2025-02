Tecnoshow Comigo espera movimentar cerca de R$ 10 bi em negócios

São Paulo, 19 - Os organizadores da 22ª Tecnoshow Comigo, feira agropecuária e de tecnologia que ocorrerá de 7 a 11 de abril em Rio Verde (GO), esperam movimentar cerca de R$ 10 bilhões em negócios este ano. Se alcançado, o volume será 7,07% maior do que os R$ 9,34 bilhões do ano passado, resultado 17% mais baixo do que os R$ 11 bilhões de 2023.O volume pode ser sustentado por uma melhora de cerca de 10% na produtividade dos grãos e na qualidade da soja no Estado, segundo o presidente executivo do Conselho Administrativo da Comigo, Antonio Chavaglia. Ainda assim, os baixos preços - apesar das cotações mais altas para o milho, com aumento na demanda - e o cenário de crédito mais caro podem deixar o produtor receoso em investir em maquinário. O diretor de insumos da Comigo, Claudio Teoro, também destacou que, em virtude da menor rentabilidade na safra passada, os agricultores locais investiram entre 8% e 9% a menos em insumos, o que deve levar a uma necessidade de recomposição da fertilidade do solo. "Não vemos a menor perspectiva de redução nesse sentido, mas fica a dúvida no quesito investimento (em máquinas, particularmente)", avaliou.Com tema de sucessão familiar no agronegócio, a 22ª edição da feira, que também deve comemorar os 50 anos da cooperativa, espera cerca de 150 mil visitantes e 695 expositores. No ano passado foram 135 mil visitantes e 690 expositores.