Senado dribla decisão de Dino e aprova ressuscitar R$ 4,6 bi em emendas

O Senado aprovou, nesta quarta-feira (19), um projeto de lei que permite "ressuscitar" R$ 4,6 bilhões de emendas de comissão, RP9, que ficaram conhecidas como Orçamento Secreto, e RP2, que são de controle do Executivo, que foram canceladas e deixaram obras paralisadas.

O que aconteceu

Proposta foi aprovada por 65 votos favoráveis e 1 contrário. O projeto foi articulado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e apresentado pelo líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), para atender uma demanda dos prefeitos e governadores que reclamavam das obras paradas por falta de recursos. Lideranças da Casa afirmam que a proposta já foi acordada com a Câmara, onde deve ser votada nos próximos dias.



Texto permite pagamento de valores cancelados em 2024. O relatório do líder do PL, Carlos Portinho (RJ), autoriza o pagamento de "restos a pagar não processados" de 2019 a 2024, mas que estavam vigentes e foram cancelados no final do ano passado.

Se foi cancelado [recurso] em 2020, não entra. Em 2021, não entra. Em 2022, não entra. Em 2023, não entra. Só aqueles que estavam vigentes em dezembro de 2024 e foram cancelados em dezembro de 2024, para deixar claro.

Carlos Portinho (PL-RJ).

Projeto amplia o prazo para pagamento dos recursos públicos que não foram efetivados. Pela proposta, os valores poderão ser quitados até o final de 2026, mas não detalha a fonte dos recursos.

Novo prazo para pagamento limita obras. A prorrogação é válida para construções com processo licitatório em andamento ou com convênios em fase de resolução com cláusula que permite a suspensão e adiamento do contrato até que sejam cumpridas todas as exigências legais.

Projeto resgata emendas do Orçamento Secreto suspensas pelo STF

Emendas podem ser ressuscitadas. O levantamento da Consultoria do Orçamento do Senado indica que o montante de restos a pagar não processados de 2019 a 2024 corresponde a cerca de R$ 26 bilhões. Os valores cancelados, que o projeto autoriza o pagamento, é de aproximadamente R$ 4,6 bilhões, de emendas parlamentares não impositivas, ou seja, que o governo não tem obrigação de pagar.

Documento obtido pelo UOL indica o montante de restos a pagar são das emendas RP9, conhecidas como Orçamento Secreto. Pelo levantamento, estão pendentes de pagamento R$ 2 bilhões, que correspondem a 2019 a 2022. Também estão incluídos R$ 60 milhões de emendas de comissão e R$ 2,4 bilhões de emendas RP2, do Executivo.

STF bloqueou pagamento de emendas parlamentares. O ministro do Supremo, Flávio Dino, suspendeu a execução de recursos, incluindo emendas de comissão e do Orçamento Secreto até o Congresso aplique regras de transparência e rastreabilidade para o valores. Parlamentares aprovaram um projeto de lei que ainda esconde os padrinhos das emendas de comissão e não foi aceito pelo magistrado.

Cúpula do Congresso terá reunião com Dino para resolver impasse das emendas. O encontro está marcado para o dia 27 de fevereiro e o ministro quer saber o que o governo e Congresso planejaram fazer para garantir que a liberação de emendas em 2025 siga os critérios do STF. Ao todo, foram listadas 15 perguntas para serem respondidas pelas autoridades no dia do encontro. A medida tem como objetivo organizar o andamento dos processos que discutem a liberação de emendas parlamentares no STF.