Trump planeja substituir jardim icônico da Casa Branca por pátio de cimento

Como uma das mudanças propostas desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos pela segunda vez, Donald Trump planeja substituir um dos locais mais famosos da Casa Branca por um pátio de cimento.

O que aconteceu

Trump está avaliando "arrancar a grama" do Rose Garden, considerado um dos locais mais icônicos e preservados da Casa Branca. A intenção do republicano seria substituir o jardim por uma superfície semelhante a um pátio, como Trump tem em sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida, segundo o The New York Times.

As discussões sobre o tema avaliam as possíveis disposições do novo complexo. Junto a equipes especializadas, Donald Trump analisa se o pátio seria construído com calcário ou se seria uma superfície que possibilita a adaptação para diferentes usos, como a instalação de "pisos de madeira para dança". Conforme as fontes consultadas pelo NYT, as famosas rosas presentes no jardim permanecerão no local. "Remodelar o Rose Garden para retirar a grama, mesmo que aparentemente preservando as plantas que dão nome ao local, seria uma mudança radical na tradição".

De acordo com o NYT, Trump deseja construir 'um salão de baile' na Casa Branca. O local seria parecido com o salão que Trump tem em Mar-a-Lago. "Trump diz que custaria US$ 100 milhões (cerca de R$ 570 conforme cotação atual)", diz o jornal. No entanto, ainda não foi definido se o salão de baile será construído onde hoje está o Rose Garden.

As mudanças propostas por Trump teriam como objetivo recriar a experiência luxuosa de Mar-a-Lago, um clube e residência exclusivos para membros. O presidente busca transformar a Casa Branca em um espaço com melhor estrutura para receber convidados. "Quando está em Mar-a-Lago, Trump passa horas de suas noites no pátio, com os membros do clube e outros convidados VIP passando por sua mesa para prestar homenagem", relata o NYT.

Mar-a-Lago, mansão de Donald Trump na Flórida Imagem: Divulgação

Esta não é a primeira mudança proposta por Trump nas dependências da Casa Branca. A decoração da residência oficial tem recebido os toques pessoais de Trump: no famoso Salão Oval, o presidente pendurou a foto de sua ficha criminal publicada no New York Post. "Trump quer pendurar um grande lustre no teto do Salão Oval", diz o NTY.

Foto da ficha criminal de Trump foi transformada em decoração na Casa Branca Imagem: Andrew Harnik/Getty Images via AFP

O Rose Garden

O jardim está localizado perto do Salão Oval e da Sala do Gabinete da residência oficial. Em 1902, a então primeira-dama Edith Roosevelt projetou um jardim colonial na Casa Branca junto ao jardineiro da presidência. Em 1913, Ellen Wilson assumiu o posto de primeira dama e substituiu o jardim colonial por um jardim de rosas, que ficaria conhecido como Rose Garden.

Conforme descrição do National Park Service, o desenho com o grande painel central de grama foi criado por Rachel Lambert Mellon em 1962 a pedido do presidente John F. Kennedy. "Três das quatro magnólias originais plantadas nos cantos homenageiam o presidente Kennedy", relata o portal. "O atual Rose Garden reflete uma reforma em 2020 iniciada por Melania Trump [primeira-dama à época e atualmente]". Segundo o NYT, a reestruturação comandada por Melania há cinco anos exigiu diversas mudanças no jardim, inclusive no sistema de irrigação.

Segundo o portal The White House Historical Association, o local é conhecido por receber importantes eventos e aparições oficiais. No jardim, são realizados, por exemplo, coletivas de imprensa, entrega de prêmios e jantares formais. "Os presidentes assinam projetos de lei, fazem discursos, dirigem-se à nação e recebem dignitários estrangeiros dentro dos seus limites", explica a associação. O local também já foi palco de cerimônias de casamento: um deles aconteceu em junho de 1971, quando Tricia Nixon, filha do então presidente Richard Nixon, se casou com Edward Cox em evento realizado no Rose Garden.