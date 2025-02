Rio Tinto tem em 2024 lucro de US$ 11,6 bilhões; alta é de 15% ante 2023

A Rio Tinto registrou lucro líquido de US$ 11,6 bilhões em 2024, o que representou um crescimento de 15% ante os US$ 10,1 bilhões de 2023. Mas a segunda maior mineradora do mundo anunciou redução em seu dividendo após os preços mais baixos do minério de ferro pesarem em seu lucro subjacente.

Os lucros subjacentes - uma medida observada de perto que exclui alguns itens não recorrentes - totalizaram US$ 10,87 bilhões, uma queda de 7,6% ano após ano.

Os analistas esperavam lucros subjacentes de US$ 11 bilhões, de acordo com dados compilados pela Visible Alpha.

Os diretores declararam um dividendo final de US$ 2,25 por ação, elevando o pagamento total da mineradora no ano para US$ 4,02 por ação. A Rio Tinto pagou aos investidores US$ 4,35 por ação em 2023.

Os resultados financeiros da Rio Tinto foram prejudicados pelos preços mais fracos do minério de ferro, que responde pela maior parte dos lucros da empresa. Isto foi parcialmente compensado por um aumento nos preços do cobre, alumínio e bauxita. Fonte: Dow Jones Newswires