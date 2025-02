'Resultado da guerra na Ucrânia vai moldar segurança da Europa', diz Suécia após reunião organizada por Paris

O presidente francês, Emmanuel Macron, organizou uma nova reunião nesta quarta-feira (19) com líderes europeus e da Otan sobre a questão ucraniana. Paris demonstra convicção de que "a Rússia constitui uma ameaça existencial" para o continente. Para a Suécia, o resultado da guerra vai moldar a segurança na Europa para "as próximas gerações", de acordo com declarações do seu primeiro-ministro, após o encontro.

"Sobre a Ucrânia, a Europa e o mundo estão numa encruzilhada", afirmou o premiê sueco Ulf Kristersson, enquanto os líderes europeus lutam para responder às iniciativas diplomáticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que negocia diretamente com o Kremlin.

"A maneira como a guerra na Ucrânia terminar vai afetar e moldar a segurança de toda a Europa para as gerações futuras. Levamos isto muito, muito a sério", disse Kristersson numa conferência de imprensa após reunião de emergência de líderes europeus convocada pelo presidente francês, Emmanuel Macron.

Já o chanceler alemão Olaf Scholz se deteve nas críticas feitas por Donald Trump a Volodymyr Zelensky. Depois de ter acusado, na terça-feira (18), o líder ucraniano de ter instigado a guerra, o chefe da Casa Branca voltou a atacar o representante de Kiev, a quem chamou de "ditador sem eleições". Segundo o republicano, "Zelensky tem de se apressar ou não lhe restará um país", disse Trump na sua plataforma Truth Social.

"É simplesmente errado e perigoso negar ao presidente Zelensky a sua legitimidade democrática", disse Scholz nesta quarta-feira. "O fato de, no meio de uma guerra, não se poderem realizar eleições regulares é consistente com as disposições da constituição ucraniana e das leis eleitorais. Ninguém deve alegar o contrário", disse o chefe do governo alemão à revista Der Spiegel.

Após uma reunião na segunda-feira (17) com sete grandes países europeus, Macron presidiu um novo encontro com "vários Estados europeus e não europeus" esta tarde.

O Palácio do Eliseu mencionou uma "reunião informal por videoconferência" na presença do presidente interino da Romênia, Ilie Bolojan. Os chefes de Estado ou de governo da Bélgica, Grécia, Eslovênia, República Tcheca, Bulgária, Croácia, Letônia, Lituânia, Noruega, Suécia, Finlândia e Canadá anunciaram a sua participação.

"Há uma convergência muito forte para dizer que a Rússia constitui uma ameaça existencial para os europeus", insistiu o presidente francês.

UE pede mais ajuda a Kiev

O serviço diplomático da União Europeia (UE) quer que os Estados-membros aumentem as entregas de armas à Ucrânia para mostrar apoio a Kiev. Num documento ao qual a agência Reuters teve acesso, a UE sugere que cada Estado-membro preste ajuda proporcional ao seu produto interno bruto (PIB), sem especificar o montante, para entregar 1,5 milhões de projéteis à Ucrânia este ano.

O financiamento de um plano desse porte dependeria dos governos dos 27 Estados-membros da UE, e poderia contar em parte com os rendimentos dos ativos russos congelados, de acordo com o documento.

Macron e Starmer vão a Washington

O assessor do Conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Mike Waltz, afirmou nesta quarta-feira que o presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer deverão viajar a Washington na próxima semana para reuniões que visam colocar fim à guerra na Ucrânia. Nenhum comentário foi feito ainda pelo Palácio do Eliseu.

Mike Waltz disse à Fox News que a administração do presidente Donald Trump "dialogou com todas as partes" com o objetivo de selar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. A viagem dos líderes francês e britânico faz parte das negociações organizadas por Washington com o objetivo de encontrar uma saída para o conflito, declarou.

(Com AFP)