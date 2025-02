Refinarias da China compram mais petróleo bruto brasileiro e da África Ocidental, pois sanções e tarifas interrompem o fornecimento

CINGAPURA (Reuters) - As refinarias chinesas aumentaram as compras de petróleo bruto do Brasil e da África Ocidental à medida que reorganizam o abastecimento em torno de sanções e interrupções tarifárias, e depois que os preços dos tipos do Oriente Médio subiram.

As sanções mais duras dos EUA contra a Rússia e o Irã, bem como as novas tarifas de importação de Pequim sobre o petróleo dos EUA, em resposta às taxas impostas pelo presidente Donald Trump, interromperam os padrões comerciais e aumentaram os custos para o maior importador de petróleo do mundo.

As importações chinesas de petróleo bruto do Brasil aumentarão na segunda quinzena de fevereiro e os volumes do mês inteiro poderão atingir 3 milhões de toneladas métricas, ou 800.000 barris por dia (bpd), o maior valor em pelo menos oito meses, disse Emma Li, analista sênior da Vortexa.

Os dados da Kpler mostraram um aumento mensal de 49% no petróleo bruto brasileiro e um aumento mensal de 36% no petróleo bruto angolano para as importações esperadas da China neste mês.

Mais cargas dessas regiões são esperadas em março e abril, dados os riscos e a incerteza sobre o petróleo sancionado, de acordo com traders e analistas.

A mais nova refinaria da China, a Shandong Yulong Petrochemical, que deve iniciar sua unidade de petróleo bruto de 200.000 bpd em março ou abril, comprou recentemente um grande volume de petróleo bruto da África Ocidental para a chegada em março, carregado no final de fevereiro ou início de março, disseram fontes comerciais.

A Yulong comprou um total de quatro carregamentos de petróleo angolano, incluindo Dalia, Plutonio e Girassol, e uma carga de Nemba nigeriano, todos para entrega em março, de acordo com um comerciante com conhecimento das transações.

A refinaria também comprou dois carregamentos de petróleo bruto brasileiro em abril, segundo eles.

A trader estatal Unipec comprou mais de 20 milhões de barris de petróleo bruto brasileiro para entrega em abril, segundo uma outra fonte comercial.

O aumento do apetite pelo petróleo brasileiro e da África Ocidental elevou os prêmios em cerca de 50% desde as sanções dos EUA em 10 de janeiro, e ocorre no momento em que as refinarias procuram evitar o petróleo do Golfo devido aos altos preços, disseram os traders.

A Arábia Saudita, o segundo maior fornecedor de petróleo bruto para a China, depois da Rússia, elevou seus preços de petróleo bruto para as remessas de março para o valor mais alto em mais de um ano.

Os compradores chineses receberão menos petróleo bruto da Arábia Saudita em março, segundo uma contagem de alocações de fontes do mercado na semana passada.

"As refinarias chinesas que não estão expostas às tarifas de importação de óleo combustível e às reduções dos descontos nos impostos sobre o consumo de óleo combustível continuam a ter margens saudáveis", disse June Goh, analista sênior de petróleo da Sparta Commodities.

"Para capitalizar isso, eles procurarão petróleo bruto não sancionado e relacionado ao Brent para capturar o estreito spread Brent-Dubai", acrescentou ela.

As tarifas de 10% impostas por Pequim sobre as importações de petróleo bruto dos EUA também tornam o Tupi brasileiro e o oeste da África opções para os compradores chineses, depois de terem maximizado as compras de grau TMX canadense, disse Goh.

(Reportagem de Siyi Liu e Chen Aizhu em Cingapura)