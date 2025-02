Real Madrid elimina City (3-1) com hat-trick de Mbappé e vai às oitavas da Champions

O Real Madrid se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões ao vencer nesta quarta-feira (19) o Manchester City por 3 a 1 em seu estádio Santiago Bernabéu depois da vitória no Etihad Stadium (3-2) no jogo de ida dos play-offs.

Com um hat-trick do astro francês Kylian Mbappé (4', 33' e 61'), o time da capital espanhola confirmou a sua superioridade que já havia sido mostrada na partida de ida, antes de Nico Gonzalez diminuir o placar nos acréscimos (90'+2).

O Real Madrid vai enfrentar nas oitavas seu eterno rival Atlético Madrid ou o alemão Bayer Leverkusen.

