Memecoin: quem é o empresário pivô de escândalo, que diz 'controlar' Milei

Hayden Mark Davis era um nome desconhecido na América Latina até se tornar o centro de um escândalo de criptomoeadas ao lado do presidente da Argentina, Javier Milei. O autodenominado "conselheiro de Milei" agora é alvo de investigações.

Quem é o empresário

Empresário americano. Com 35 anos, ele é o CEO da empresa Kelsier Venture, responsável pela criação da $Libra, que fez com que diversos investidores argentinos perdessem rapidamente seus investimentos por conta da queda de seu valor de mercado.

Ele não tem redes sociais. Ao buscar seu nome no Google é possível ver que ele já teve perfis no LinkedIn e no Instagram, mas ao clicar nos links recebemos a mensagem de que a página não existe, sinalizando que ele os deletou.

O jovem é empresário do ramo de criptomoedas e trabalha com seu pai. Tom Davis também é parte do quadro da empresa Kelsier Ventures. Não há no site da corporação explicação clara de qual o papel de cada um - nem de que forma atuam. Mas alega-se que a dupla foi responsável por retirar US$ 107 milhões (cerca de R$ 600 milhões) de investimento da $Libra, fazendo seu valor de mercado cair 90%.

O empresário já se autodeclarou "conselheiro de Milei". Em um vídeo publicado no X (antigo Twitter) após o escândalo, Hayden afirmou que tem outros negócios sendo feitos com o presidente da Argentina. "Eu realmente sou o conselheiro de Milei, como vocês devem ter vistos em posts nas redes sociais. Estou trabalhando com ele e uma grande tokenização muito legal na Argentina e o apoio muito", disse.

EXPOSE: The faces behind the scam $libra promoted by @JMilei



The viral $LIBRA memecoin hyped by Argentina's President Milei, skyrocketed to $4.5B market cap before collapsing by 90%. Behind it Hayden Mark Devis CEO of @KelsierVentures and his father Tom Davis + Arunkumar?

Davis participou da criação da criptomoeda de Melania Trump. A primeira-dama dos Estados Unidos já tentou ter uma criptomoeda que levava seu nome - um projeto que não deu certo. Segundo o site "Cripto News", foi o próprio Hayden que confirmou sua participação em uma entrevista para Coffeezilla, um youtuber americano especialista em criptomoedas.

A imprensa argentina está focada no caso. De acordo com o site especializado "Coin Desk", Davis trocou mensagens dizendo que controla Milei. Depois da publicação, os representantes do empresário disseram que ele não se lembra de enviar e nem tem registros de tal troca em seu celular. Nenhum outro veículo de imprensa conseguiu confirmar a veracidade da mensagem.

Eu controlo esse ****. Mandei dinheiro para a irmã dele e ele vai assinar o que eu disser e fazer o que eu mandar. É uma loucura . Davis

Uso de nome falso. O canal de notícias argentino "Todo Notícias" disse em um de seus programas que advogados que estão atuando na denúncia do caso, tanto no país quando nos Estados Unidos, afirma que a identidade de Davis é falsa, pois não há registro desse nome nos EUA.

according to argentine TV network @todonoticias, Hayden Davis isn't even a real person but rather an imposter using a fake name

it's claimed they cannot find his name in any US registry



it's claimed they cannot find his name in any US registrypic.twitter.com/y5awOgQcv8 -- nooman.eth (@n01man) February 19, 2025

Entenda o caso

Javier Milei promoveu criptomoeda que colapsou. O presidente argentino estimulou o investimento no ativo como parte do projeto Viva La Libertad. "O mundo quer investir na Argentina, $Libra", escreveu com o nome e o link que levavam à memecoin. A criptomoeda em questão é atrelada a uma tecnologia blockchain, sem lastro em dinheiro real.

Criptomoeda teve valorização expressiva após a publicidade. O valor da memecoin alcançou US$ 4.978 (R$ 28.375, na cotação atual). Com a disparada, os desenvolvedores da moeda virtual passaram a vender seus ativos e estimularam a derrocada da $Libra.

Javier Milei apagou a publicidade após cerca de cinco horas. "Não estava ciente dos detalhes do projeto e depois de tomar conhecimento dele decidi não continuar a divulgá-lo", escreveu o presidente argentino no X, antigo Twitter, após a queda da criptomoeda.

Investidores argentinos perderam muito dinheiro. Após Milei apagar o post nas redes sociais, a $Libra perdeu 90% de seu valor de mercado.