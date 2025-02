Quem captura mosquito da dengue ganha dinheiro nas Filipinas

O número de casos de dengue tem aumentado de forma preocupante em Manila, capital das Filipinas e seus arredores. Para tentar conter o surto, uma autoridade local decidiu remunerar os moradores que capturam mosquitos, mortos ou vivos.

Um peso para cada cinco mosquitos: esse é o valor pago em Manila para quem capturar os insetos. Mesmo se um peso equivale a apenas R$ 0,09, os moradores aderiram ao dispositivo e tem fila para receber o prêmio de "caçador de mosquitos".

Iluminado Candasua, é um deles. "É muito difícil capturá-los", disse, enquanto segurava um copo de plástico com três insetos que conseguiu prender, após colocar armadilhas no prédio. Candasua explica que o peso que recebeu por seus esforços vai para um cofrinho cujas economias acumuladas já têm um destino: comprar um telefone celular para seu filho.

Rachel Estoque, uma dona de casa de 45 anos, contou que havia se levantado cedo para pegar larvas de mosquito que se desenvolviam na água de seu vaso de flores. As 20 larvas lhe renderam quatro pesos, o equivalente a uma pequena garrafa de óleo de cozinha.

Mas, assim como outras pessoas que estavam esperando para trocar suas presas, ela explicou que o dinheiro era menos importante do que o princípio em jogo. "Eu sei como é assustador e difícil", disse ela, explicando que seu filho já havia contraído dengue. "É por isso que estou participando dessa iniciativa", afirmou.

O projeto de remuneração pelos insetos capturados foi lançado por Carlito Cernal, chefe do vilarejo de Addition Hills, ao leste da capital. A iniciativa atraiu não apenas a atenção da população, mas também da mídia local, que repercutiu o projeto. Cernal acredita que sua ideia poderia ter um "enorme impacto" na redução da propagação da dengue, embora as autoridades de saúde e os especialistas permaneçam céticas sobre a eficácia da iniciativa.

O porta-voz do Ministério da Saúde, Albert Domingo, pede que as comunidades locais consultem as autoridades de saúde antes de iniciar ações desse gênero, acrescentando que a melhor maneira de lidar com o problema era adotar regras básicas de combate ao vírus. "Quanto mais cedo limparmos nossos ambientes e todas as áreas onde a água estagnada se acumula, melhor poderemos combater a dengue", disse Domingo, pedindo aos moradores que se protejam com repelentes e usem roupas com mangas compridas.

Criar mosquitos para ganhar dinheiro

Anthony Leachon, especialista em saúde pública, disse que acolhia todas as iniciativas de combate à dengue, mas que a campanha local de Addition Hills teria "pouco ou nenhum impacto". Alguns moradores, advertiu ele, podem até agravar o problema criando mosquitos para ganhar dinheiro.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou as Filipinas como o país mais afetado pela dengue na região do Pacífico Ocidental em 2023, com 167.355 casos e 575 mortes registradas. O arquipélago registrou um "aumento incomum" no número de casos este ano, com 28.200 pacientes registrados até 1º de fevereiro, de acordo com o porta-voz do Ministério da Saúde. O balanço representa um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Até o momento, cinco cidades e municípios registraram surtos.

(Com AFP)