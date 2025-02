Putin sugere envolvimento da Europa em ataque ucraniano a infraestrutura petrolífera

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu na quarta-feira que um ataque ucraniano com drones à estação de bombeamento do Caspian Pipeline Consortium (CPC), no sul da Rússia, pode ter sido coordenado com a Europa, embora tenha expressado esperança de que esse não seja o caso.

Putin disse que acredita que a Ucrânia não poderia ter organizado esse ataque por conta própria e que provavelmente recebeu informações do Ocidente.

Um ataque de drone atingiu uma estação de bombeamento no gasoduto na Rússia na segunda-feira, reduzindo os fluxos a partir do Cazaquistão para os mercados mundiais bombeados por empresas ocidentais, incluindo Chevron e Exxon Mobil.

(Reportagem de Marina Bobrova)