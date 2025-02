Putin exalta conversas entre Rússia e EUA e diz que Ucrânia não será excluída

MOSCOU (Reuters) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, exaltou nesta quarta-feira o resultado das conversas entre seus país e os Estados Unidos na Arábia Saudita e disse que a Ucrânia não será excluída das negociações para acabar com a guerra.

"Sem aumentar o nível de confiança entre a Rússia e os Estados Unidos, é impossível resolver muitas questões, incluindo a crise ucraniana", disse Putin em seus primeiros comentários sobre a reunião de terça-feira em Riad.

"O objetivo desta reunião foi precisamente aumentar a confiança entre a Rússia e os Estados Unidos."

A Ucrânia e os países europeus não foram convidados para as discussões na capital saudita, aumentando sua preocupação de que a Rússia e os EUA possam fechar um acordo que ignore seus interesses vitais.

Mas Putin disse que a Rússia nunca rejeitou conversas com os europeus ou com Kiev, afirmando que foram eles que se recusaram a conversar com Moscou.

"Não estamos impondo nada a ninguém. Estamos prontos, eu já disse isso centenas de vezes - se eles quiserem, por favor, deixem que essas negociações ocorram. E estaremos prontos para voltar à mesa de negociações", disse ele.

"Ninguém está excluindo a Ucrânia", acrescentou Putin, dizendo que, portanto, não há necessidade de uma reação "histérica" às conversas entre EUA e Rússia.

