PSV elimina Juventus na prorrogação e avança às oitavas da Champions

O PSV Eindhoven se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões com a vitória desta quarta-feira (19) sobre Juventus por 3 a 1, na prorrogação, depois de devolver no tempo normal a derrota por 2 a 1 sofrida no jogo de ida, em Turim.

Na próxima fase, o PSG vai enfrentar Arsenal ou Inter de Milão, esta a única equipe italiana que continua viva na Champions, entre as cinco que iniciaram o torneio.

